Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Ashley e Troy

Ashley

La bionda e vivace Ashley, 28 anni, è un ex promessa del tennis, che attualmente lavora come assistente di volo. Desiderosa di incontrare la sua anima gemella, Ashley si è resa nota per aver cercato il ragazzo giusto tra i passeggeri dei suoi voli. La ragazza è la prima di tre sorelle, ed è entusiasta di seguire le orme dei suoi famigliari e avviare una famiglia tutta sua. Seppur insegua il sogno romantico del matrimonio, Ashley non è una credulona, anzi, per lei non esistono filtri: dice tutto quello pensa, in maniera diretta, tanto da sembrare esagerata in alcuni momenti. Lo sposo che le è stato associato è Troy. Riusciranno ad innamorarsi?

Troy

Troy ha 34 anni ed è un responsabile della contabilità. Si definisce una persona bizzarra, con una personalità che marcia a ritmo di musica, sempre in movimento. Fiducioso e sicuro di sé, non riesce a capire il motivo per cui è ancora single, ritenendosi un uomo da non lasciarsi scappare. Troy ha provato ogni soluzione possibile per trovare la donna della sua vita, ma nemmeno le app di incontri hanno funzionato…di certo, però, non è un ragazzo che si accontenta! La donna dei suoi sogni deve avere una lunga lista di requisiti, che devono essere completamente soddisfatti: ricerca, infatti, il perfetto incrocio tra Barbie e una cheeleader, ritenendosi egli stesso un bell’uomo. Uomo senza filtri, Troy fa del suo meglio per trattenersi, senza però riuscirsi, con il risultato di dire tutto quello che pensa nella maggior parte delle situazioni. Come Ashley, anche lui è un abile tennista, ed in passato ha pure vinto una borsa di studio, di cui ha usufruito durante il periodo trascorso negli Stati Uniti. Da quando è tornato in Australia, però, non ha ancora incontrato qualcuno in grado di fargli battere il cuore, ed è più determinato che mai a trovare l’amore della sua vita.

Cosa aspettarsi da Ashley e Troy?

La coppia formata da Ashley e Troy sembra molto ben sortita: entrambi appassionati di tennis, sembrano fatti l’uno per l’altro. Ashley, inoltre, sembra davvero essere la ragazza adatta a Ryan, sia fisicamente che caratterialmente. Sarà lo stesso anche per la ragazza? La coppia, sulla carta, funziona, ma sarà così anche nella realtà? Non ci resta che scoprirlo con le puntate di Matrimonio a prima vista Australia!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11 dal lunedì al venerdì alle 16.00.