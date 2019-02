Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda, al via su Sky Uno

E' in arrivo su Sky Uno la versione neozelandese di Matrimonio a Prima Vista. Non perdere "Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda S.1", in Prima Tv Assoluta, a partire dal 14 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 . Continua a leggere e scopri le anticipazioni

L'appuntamento con la prima stagione neozelandese di Matrimonio a Prima Vista ti aspetta in esclusiva su Sky Uno. Esordisce nel panorama italiano il format statunitense “Married At First Sight ”, trasmesso anche in Paesi come l'Australia e il Regno Unito.

Di cosa si tratta? Il programma coinvolge uomini e donne single disposti a mettere il loro destino nelle mani di veri esperti d'amore, in grado di individuare una persona particolarmente compatibile per carattere, storia e desideri. Le coppie di individui combinate non si conoscono e si vedono, per la prima volta, davanti al pubblico ufficiale che celebrerà il loro matrimonio.

Oltre alle possibilità probabilistiche conteggiate minuziosamente dai professionisti del settore, gioca un ruolo fondamentale l'alchimia amorosa strettamente connessa a una buona dose di fortuna che consiste prevalentemente nel cospetto di Cupido - pronto a scoccare la freccia nei cuori smaniosi - appena la coppia si scambierà il primo sguardo in prossimità dell'altare, sperando così che si verifichi il cosiddetto "colpo di fulmine".

Quanto dura un colpo di fulmine? Quante aree del cervello sono coinvolte? Cosa attrae un potenziale partner? Le coppie che si innamorano a prima vista godono di una relazione più duratura? Nel libro "Falling in Love" di Ayala Malack-Pines si scrive che solo in una coppia su dieci le favorevoli impressioni iniziali innescherebbero un legame che possa durare a lungo.

Ma questo non ferma gli eterni sognatori che, pur di trovare l'anima gemella con cui condividere un sentimento di passione romantica - capace di svilupparsi fra perfetti estranei al loro primo incontro -, sono disposti ad affidarsi alle competenze dei protagonisti del programma: Tony Jones, consulente relazionale e Pani Farvid, esperta di psicologia sociale.

La Dottoressa Pani Farvid è nata a Teheran ed è emigrata in Nuova Zelanda con la sua famiglia quando aveva dieci anni. Ha conseguito un dottorato in psicologia ed è docente presso l'Università AUT di Auckland. In qualità di esperta di psicologia sociale si concentrerà sul lato scientifico dell'accoppiamento dei single, prendendo in considerazione fattori come i tratti della personalità, la possibilità di attaccamento, lo stile di comunicazione, le abitudini di risoluzione dei conflitti e la compatibilità in questi campi.

La sua ricerca accademica esamina l'intersezione di genere, sesso, potere, cultura, tecnologia e identità. Pani si concentra sulla dinamica delle relazioni eterosessuali, con l'obiettivo di promuovere l'egualitarismo all'interno dell'eterosessualità. Pani rivela: "Sono entusiasta di far parte di questo esperimento sociale che tratta gli aspetti più interessanti e fondamentali della nostra vita quotidiana: amore, intimità e impegno".

Se Pani è la testa, la parte razionale, Tony Jones è il cuore, la componente irrazionale, quando si tratta di accoppiare i single. Tony è un membro a pieno titolo dell'Associazione dei Counselors della Nuova Zelanda e un insegnante iscritto al New Zealand Teachers Council. E' un consulente qualificato che sostiene persone, coppie e famiglie da oltre dodici anni.

Si concentrerà maggiormente sul lato personale delle relazioni, osservando i tipi di personalità, i valori fondamentali, le convinzioni e gli obiettivi comuni. Cercherà single che sappiano chi sono trovando una comunanza tra loro e mostrerà come ogni persona può estendere positività all'altra. Tony afferma: "In poche parole, gli psicologi sono il cervello mentre i consulenti sono il cuore, ma se si combinano insieme si può avere un risultato degno di gloria".

Il matrimonio che viene celebrato nel dating show è un matrimonio a tutti gli effetti di legge, tanto che la puntata finale della stagione è dedicata alla scelta più importante per le coppie: firmare i documenti per la separazione o decidere di continuare la vita insieme da marito e moglie. Si scoprirà dunque se l'amore a prima vista ha colpito davvero.

In molti hanno definito “Matrimonio a prima vista” l’esperimento psico-sociale più rivoluzionario della TV. Il programma segue tutte le fasi: dalla selezione delle coppie alla vita dopo il matrimonio, e si propone di raccontare l’evoluzione di un rapporto speciale - come quello tra marito e moglie – instaurato tra due persone che, solo pochi istanti prima, non erano a conoscenza l’una dell’esistenza dell’altra.

Il programma ha spiazzato e incuriosito il pubblico italiano: come può essere interessante l’idea di un matrimonio combinato, per di più al buio? Eppure molti ne hanno ricavato importanti spunti di riflessione. Secondo l'annuale sondaggio Singles in America, condotto su oltre 5.000 single di età tra i 21 e 70 anni, il 59% degli uomini e il 49% delle donne dichiara di credere nell'amore a prima vista, e il 41% degli uomini e il 29% delle donne affermano anche di averlo sperimentato.

Come andrà l’esperimento di questa nuova stagione? Quali persone decideranno di interrompere la straordinaria avventura che li ha uniti? Quale sarà il destino delle coppie di Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda, il format esperimento in cui due sconosciuti, accoppiati da un team di esperti, si sposano al buio?

Non perdere "Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda" a partire dal 14 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Chi riuscira' a stare insieme?