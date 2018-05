Mete viaggi di nozze: le 10 più richieste

L'appuntamento finale di Matrimonio a prima vista Italia 3 vi aspetta su Sky Uno giovedì alle 21.15 . In attesa di scoprire se per i protagonisti ci potrà essere un secondo viaggio di nozze o meno, ecco le dieci destinazioni da luna di miele più richieste dal foltissimo sottobosco di neosposini

di Camilla Sernagiotto

Il profumo di fiori d’arancio sboccia in tutto il suo afrore, periodo di matrimoni com’è la Primavera!

Oltre a essere il tempo (meteorologico e non solo) prediletto per i fatidici sì, questa è anche la stagione di un'altra stagione, quella nuova di Matrimonio a prima vista Italia, l'appuntamento finale è su Sky Uno giovedì alle 21.15.

In odore di bouquet da sposa come siamo, è bene prenotare per tempo il viaggio numero uno della vita di coppia, ossia la luna di miele.

Per renderla davvero melliflua, ecco le dieci mete più richieste per una honey moon dolce che più dolce non si può. Cariarsi il cuore non è mai stato così facile.

Stati Uniti

L’appeal degli States sventola sempre nei cuori di tanti. Per alcuni il richiamo è così forte da non pensarci due volte: la luna di miele deve essere assolutamente a stelle e strisce! Negli ultimi anni si sta assistendo a un’inversione di tendenza: anziché spiaggiarsi e vivere una honey moon romantica e all inclusive in maniera passiva, i neosposini preferiscono l’eccitante avventura on the road. Il top è il mitico coast to coast, vero sogno americano ma soprattutto di noi italiani. Un viaggio tra tradizione, cultura, paesaggi naturali mozzafiato inframmezzati da metropoli come la Grande Mela o Los Angeles. C’è chi si concentra sulla California, la terra promessa di sole, mare, surf e bellezze da urlo, tuttavia dopo la fatidica promessa fate una promessa a voi stessi: girate gli States in lungo e in largo! Los Angeles, Las Vegas, New York, San Francisco, Miami, Gran Canyon… ce n’è per tutti i gusti!

Polinesia

I neosposini che invece sono ancora per l’all inclusive da gustarsi spiaggiati, optino invece per il paradiso terrestre: la Polinesia. Qui la luna di miele si trasformerà davvero nell’Eden incontaminato in cui sentirsi Adamo ed Eva, con tanto di costume adamitico da sfoggiare in certe spiagge deserte dove non arriverà certo la Buoncostume in canotto a bacchettarvi. La natura, il mare cristallino, la soave armonia ipnotica dell’ukulele faranno del vostro viaggio di nozze una favola degna di quelle Disney.

Caraibi

Chi alle principesse Disney preferisse i Pirati dei Caraibi, scelga lo scenario di Jack Sparrow. Spiagge candide come se fossero cosparse di neve, mare trasparente, natura incontaminata ma anche divertimenti quali musica latina che ti entra nel sangue, deliziosa cucina caraibica che ti entra nel sangue direttamente in blocchi di colesterolo (ma basta buttare giù qualche elisir alcolico degli autoctoni e il grasso si scioglierà per magia, come fosse l’idraulico liquido), vita notturna da fare invidia ad Amsterdam. Insomma: non pensiate che la luna di miele ai Caraibi sia tutta coccole e tuffi perché ne vedrete delle belle. Tra le più belle che potete vedere, non perdete le Bahamas, Cuba, Turk e Caikos.

Australia

Se amate le distanze stratosferiche e i paesaggi da urlo, l’Australia è quello che fa per voi. Continente vastissimo qual è, una luna di miele qui, tra l’Oceano Indiano e il Pacifico in un’immersione totale nella natura, vi farà ritrovare voi stessi. Nonché la vostra dolce metà, ovviamente. Dalla Grande Barriera Corallina a Sidney e Shark Bay, la famosa spiaggia dove è possibile nuotare con i delfini (quando va bene, dato che il nome significa “baia degli squali”), l’Australia vi rapirà totalmente il cuore. E il portafogli, sappiatelo.

Maldive

Dire relax è riduttivo. Dire meraviglioso è dispregiativo. Dire Maldive è ciò che vi farà innamorare perdutamente, oltre al vostro lui o alla vostra lei a cui avete pronunciato il fatidico sì. Questa meta è perfetta per disintossicarvi dalle fatiche che quel fatidico yes ha comportato (solo chi ha organizzato un matrimonio può sapere a quanto può arrivare il livello di cortisolo, l’ormone dello stress. La professione più pericolosa al mondo non è la spia 007 o il collaudatore di bungee jumping ma il Wedding Planner). Mari da brivido, pesci tropicali che vi nuoteranno attorno a nugoli… Dimenticatevi lo stress delle ferie italiane, quando si arriva alla barriera autostradale e si devono fare chilometri di coda da bollino nero: qui alle Maldive l’unica barriera che vedrete è quella corallina!

Thailandia

Tra le più gettonate degli ultimi anni, la Thailandia esercita un fascino indiscreto sulle coppie di neo-coniugi. Complice la magia che fa da scenario a ogni suo angolo, il patrimonio artistico dei templi buddisti, l’urbanistica caotica che straborda appeal delle metropoli moderne e i panorami naturalistici mozzafiato, la Thailandia risponde a ogni esigenza e si sposa con qualsiasi gusto. Anche il gusto vero e proprio, quello delle papille, non rimarrà affatto deluso: i foodies si preparino ad assaporare in un sol boccone tutte le esperienze più mistiche che abbiano mai provato.

Messico

I palati che vanno in sollucchero per il cibo e la cultura musicale troveranno nel Messico il pane per i loro denti. Le antiche civiltà e i misteriosi segreti che il Messico custodisce fanno parte dell’offerta imperdibile. Un ricco menù che comprende contorni gustosissimi di spiagge bianche e acque cristalline in cui concedersi pause di relax allo stato puro.

Giamaica

Chi ha il pallino della musica può optare anche per la Giamaica, patria del reggae nonché isola natale del suo maggiore esponente, Bob Marley. Qui la luna di miele si trasformerà in un viaggio mistico fatto di molleggiamenti di reaggeton, melodie ipnotiche e ritmi lenti che ben si sposano con quelli delle onde. A proposito di onde, la Giamaica offre spiagge che definire meravigliose suona riduttivo: bianchissime e incontaminate come sono, saranno lo scenario ideale di una vacanza che unisce relax e divertimento.

Transiberiana

La Russia è tra le destinazioni più originali da scegliere per una honey moon sui generis. Di sicuro una delle avventure più eccitanti che il turismo di bandiera russa può offrire è la Transiberiana, il mitico viaggio in treno che da Mosca porta nel cuore della sconfinata natura targata Siberia. Paesaggi da wow di meraviglia come il lago Baikal, il parco della Mongolia, il deserto dei Gobi fino ad arrivare alla Grande Muraglia cinese faranno del vostro account Instagram il più gettonato (e likato) dei vostri follower più travel addict.

Mauritius

Le isole Mauritius sono lo scenario più romantico che una coppia di neo marito-e-moglie può scegliere per coronare la loro luna di miele. Con spiagge bianchissime lambite dall’Oceano Indiano, qui potrete godervi avventure subacquee di snorkeling, passeggiate emozionanti nella giungla, visite a vulcani spenti e tanto altro ancora. I meravigliosi tramonti delle Mauritius valgono già il viaggio.