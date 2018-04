Matrimonio a Prima Vista Italia, Francesca e Stefano un anno dopo

In attesa che la terza avvincente stagione di Matrimonio a prima Vista Italia cominci su Sky Uno, giovedì 12 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno , guarda le clip con l'intervista a Francesca e Stefano, la coppia più frizzante della scorsa stagione che giorno dopo giorno rinnova la sua promessa d'amore. Guarda I VIDEO

Si apre il sipario sulla terza attesissima stagione di Matrimonio a Prima Vista: l’appuntamento è tutti i giovedì in esclusiva assoluta su Sky Uno, a partire da giovedì 12 aprile. L'esperimento televisivo dedicato alla vita di coppia più rivoluzionario del piccolo schermo, prodotto da Nonpanic, racconta i matrimoni al buio di sei perfetti sconosciuti. Tre coppie si conoscono nel giorno più importante della loro vita, quello del loro matrimonio, davanti a parenti e amici. Scelti rigorosamente in base a test scientifici caratteriali, i protagonisti si affidano alle mani sicure di un team di esperti che anche quest’anno risponde ai nomi di Mario Abis (sociologo e docente allo “IULM" di Milano), Gerry Grassi (psicologo, psicoterapeuta specialista in terapia breve e ipnosi) e Nada Loffredi (sessuologa e docente di psicologia all'Università “La Sapienza" di Roma).

Come nelle precedenti edizioni scopriremo nel corso delle dieci puntate l’andamento dell’esperimento, le prove della vita matrimoniale che i concorrenti dovranno affrontare comprendono il viaggio di nozze, l'incontro con i familiari del partner e la convivenza. In attesa di conoscere quali saranno le evoluzioni, i colpi di scena, le vicissitudini e i destini delle nuove coppie in gara della nuova stagione: Daniela e Roberto, Mauro e Camilla, Rossella e Andrea, abbiamo voluto indagare nella vita della coppia composta da Stefano e Francesca, i protagonisti più frizzanti della trascorsa stagione. Abbiamo scoperto che i due piccioncini sono pronti a rinnovare la loro promessa matrimoniale con il rito religioso.

Married At First Sight - Matrimonio a Prima Vista, la cui prima puntata è stata trasmessa in Danimarca cinque anni fa, continua a riscuotere un successo di pubblico straordinario, basti pensare che in oltre quaranta paesi ha formato centoquaranta coppie e di queste, novanta hanno superato il primo anno di matrimonio, quaranta sono uscite indenni anche dal secondo anno di convivenza e in totale sono nati ben tre pargoli. A questi numeri bisogna aggiungere i nostri Stefano e Francesca, il loro è stato incontro fortunato baciato da Cupido fin dal primo istante. Nei video li vediamo cuore a cuore, nell’intimità della loro casa e in un attimo ci torna in mente il loro entusiasmo, la reciproca voglia di godersi la vita, e loro piglio scanzonato di affrontare gli ostacoli. Niente è cambiato dal giorno in cui si sono “ri-conosciuti” pronunciando quel fatidico sì, da quel momento non si sono più lasciati e a distanza di un anno, come loro stessi confessano, non ricordano neppure quale sia stato il loro litigio più clamoroso, a riprova del loro profondo feeling.

Di quella prima volta ricordano tutto, e su questo Stefano scherza: “Non è difficile ricordare com’era vestita quando l’ho conosciuta, aveva il vestito da sposa”. Mentre lui, racconta Francesca, “aveva uno smoking nero con tutti i ricamini grigi”. Sorridono, non riescono a nascondere la complicità che li lega. Il loro esempio fa ben sperare e mette allegria, sono la prova vivente che sì, l’amore studiato a tavolino può funzionare, e non importa cosa dicono gli altri. Certo è che oltre agli algoritmi dei test scientifici, occorre la giusta dose di chimica e di alchimia, ma loro dimostrano di averne in abbondanza. Si prendono poco sul serio pur amandosi alla follia e con tutto il loro impegno, e…Indovinate un po’ qual è il segreto per far durare una coppia? A sentire Stefano: “Vivere distanti, ciascuno nel proprio appartamento”, ma c’è da credergli? Francesca rincara la dose: “Avere due case, così quando litighi uno dei due va via…”. Tutto poco credibile, i due innamorati, come sempre, scherzano, si esprimono attraverso l’ironia, si confrontano quotidianamente col sorriso a dispetto delle scaramucce che certo non possono mancare in una qualsiasi coppia di questo mondo. Fanno eco alle parole di Flaubert: “Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo!Saremo soli, tutti nostri, per sempre”.