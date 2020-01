Masterchef 9, chi è l'eliminato della puntata 4

Nunzia, la peggiore dell’Invention Test, e Rossella, che perde al Pressure Test, sono gli ultimi concorrenti della MasterClass eliminati dalla gara

di Floriana Ferrando

Nunzia è la peggiore dell’Invention Test e deve abbandonare il cooking show; Rossella non supera il Pressure Test e deve togliersi il grembiule. Ecco chi ha dovuto dire addio al sogno di diventare il nono MasterChef italiano. MasterChef 9, eliminata Nunzia Durante la Mistery Box i concorrenti sono chiamati a dare nuova vita ad un brodo per una preparazione gourmet, ma Nunzia non riesce a distinguersi. La gara procede con l’Invention Test: i concorrenti devono replicare una ricetta dello chef stellato Marco Martini. A Nunzia sono assegnate le particolari tagliatelle all’amatriciana, dove il condimento è in forma liquida e le tagliatelle sono, in realtà, delle seppie tagliate ad arte. Al momento dell’assaggio, Nunzia delude la giuria: sbaglia a trattare le seppie e fallisce la ricetta. Nunzia è chiamata fra i tre peggiori della prova insieme a Nicolò e Andrea, che si salvano. La napoletana Nunzia Borelli, estetica 45enne appassionata di cucina, è la prima eliminata della quarta puntata di MasterChef 9.

MasterChef 9, i piatti di Rossella

A giudicare dalle prime prove della quarta puntata di MasterChef 2020, Rossella non sembrava candidata all’eliminazione. I suoi ravioli cinesi con brodo dashi, realizzati alla sfida della Mistery Box, hanno conquistato il palato dei giudici: "Hai pensato alla grandissima, brava, molto bene", ha commentato chef Bruno Barbieri assaggiando il suo piatto e chiamando la concorrente fra i tre migliori insieme a Luciano e Marisa. Le cose continuano ad andare bene per Rossella anche all’Invention Test: la concorrente prepara dei ravioli ripieni di pollo alla cacciatora in brodo di patate al forno e fa un buon lavoro, ricevendo le lodi di Antonino Cannavacciuolo ("Brodo perfetto, brava!"). Il suo talento ai fornelli viene notato da Fabio, che la sceglie all’interno della sua brigata per affrontare la successiva prova in esterna nella pianura vercellese, a base di riso.

MasterChef 9, eliminata Rossella

La brigata blu, di cui fa parte Rossella, esce perdente dalla prova in esterna e tutti i componenti devono affrontare il Pressure Test. Di fronte ad una “spesa al buio”, i concorrenti devono creare un piatto convincente, usando tutti gli ingredienti a disposizione, sperimentando accostamenti insoliti e preparazioni azzardate. Rossella delude: sbaglia le proporzioni della sua ricetta e realizza un piatto eccessivamente amaro. La concorrente, insieme a Domenico e Antonio, è fra i peggiori del Pressure Test e è eliminata. Rossella Costa, imprenditrice di 48 anni di Catanzaro, abbandona il grembiule di MasterChef Italia.

