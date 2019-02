MasterChef 8, le anticipazioni sulla quinta puntata

La quinta puntata vede una Masterclass nelle Langhe con una prova in esterna tra vini e tartufi nel castello di Grinzane Cavour. L’appuntamento in prima tv è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

La gara ormai è entrata nel vivo e dopo le prime eliminazioni la tensione, nelle cucine di MasterChef, è come si può facilemnte immaginare, alle stelle. Basta niente e sei fuori dalla sfida. L'autocontrollo deve essere massimo. E per essere un grande chef, oltre al talento, servono organizzazione e razionalità, per fare un buon piatto bastano pochi ingredienti e qualche utensile: questo il “mantra” che i cuochi amatoriali di MASTERCHEF ITALIA dovranno adottare in occasione della Mystery Box di giovedì 14 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11). Gli aspiranti chef dovranno così dimostrare le proprie capacità organizzative in cucina, elemento fondamentale per lavorare in un grande ristorante. E a seguire, per la prova dell’Invention Test saranno chiamati a rivisitare con creatività e fantasia uno degli abbinamenti di sapore più classici e succulenti.

Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ci porteranno nel cuore delle Langhe, la prova in esterna di questa settimana si svolgerà infatti nel giardino del Castello di Grinzane Cavour, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità insieme ai paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato. È la patria del vino (nel Castello Camillo Benso conte di Cavour vinificò per la prima volta il Barolo, ma in questi vigneti si concentra una delle più grandi produzioni al mondo) e del Tartufo Bianco d’Alba: proprio per questo, il lavoro delle due brigate in cui saranno divisi gli aspiranti chef – che dovranno preparare due menu liberi utilizzando ingredienti e vini della zona – sarà giudicato proprio dai produttori vinicoli e dai Trifulau, i cercatori di tartufo. La squadra che otterrà meno voti tornerà nella cucina di MasterChef Italia per affrontare il Pressure Test.

Difficile dire come se la caveranno gli aspiranti Chef, la posta in gioco è troppo alta, e tutti, ma proprio tutti, sono a rischio eliminazione. Solo chi dimostrarà di avere tutte le carte in regola, proseguirà la gara.

Non ultimo, ricordiamo la consueta striscia daily di MasterChef Magazine, ogni giorno, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno. Tra le rubriche di questa settimana: i cuochi in gara raccontano episodi inediti vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle ricette proposte nella MasterClass, oltre a preparare un gustoso “lunchbox” utilizzando gli avanzi della cucina; parlano altri chef stellati come Giorgio Damini e Moreno Cedroni; i giudici di MasterChef Italia ci portano alla scoperta dei loro piatti; e, infine, gli appetitosi segreti delle pizze gourmet.