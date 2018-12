MasterChef All Stars Italia, ecco chi sono i 16 concorrenti

I concorrenti di MasterChef All Stars

Danny D’annibale, prima edizione di MasterChef Italia. 38 anni, di Frosinone, all’epoca di MasterChef Danny era uno studente di ingegneria edile. Ritenuto da tutti il papabile vincitore della sua edizione, è caduto in duello con Spyros, vincitore poi di quell’edizione. Ora è un ricercato personal chef.

Danny D’annibale

Anna Lupi

Maurizio Rosazza Prin

Ivan Iurato

Marika Elefante

Daiana Cecconi

Paola Galloni

Almo Bibolotti

Michele Cannistraro

Simone Finetti

Alida Gotta

Maradona Youssef

Rubina Rovini

Dario Baruffa

Loredana Martori

Alberto Menino

, prima edizione di MasterChef Italia. 55 anni, di Verona, l’ex ballerina dopo MasterChef ha completamente cambiato vita. Per cinque anni è stata titolare del ristorante vegano “La fata zucchina”, poi ha deciso di chiudere il ristorante e viaggiare in luoghi mistici, diventando discepola di cuochi indigeni., seconda edizione di MasterChef Italia. 39 anni, di Como, ora vive a Milano. Classificatosi secondo nella finale più sentita della storia di MasterChef, Maurizio si è distinto anche per l’estetica dei suoi piatti, definiti dagli Chef come dei quadri. Terminato il programma ha fondato il brand “Chissenefood” e conduce un programma tutto suo su Gambero Rosso., seconda edizione di MasterChef Italia. 40 anni, vive a Marina di Ragusa. È il concorrente di MasterChef che ha avuto più risonanza sui social grazie alla sua contagiosa simpatia. Si è classificato quarto nella seconda stagione, ha perfezionato la sua tecnica culinaria fino a diventare chef del ristorante-pizzeria “Met” di Marina di Ragusa., seconda edizione di MasterChef Italia. 33 anni, originaria di Napoli, si è trasferita a Milano. Classificatasi quinta della sua edizione, dopo MasterChef ha abbandonato la cucina partenopea - che aveva caratterizzato il suo percorso nel programma - e si è specializzata in healthy food. Attualmente ha un blog di cucina sana, chiamato "Green Elephant" e fa consulenze in alcuni ristoranti del milanese., seconda edizione di MasterChef Italia. 59 anni, di Follonica, chef al “Divino mangiare”, cucina del circolo arci di Scarlino, in provincia di Grosseto. Uno dei personaggi più amati di MasterChef, Daiana è rimasta fedele alla sua cucina regionale, genuina e generosa anche dopo la partecipazione al programma., seconda edizione di MasterChef Italia. 45 anni, per tutti Paola è “la milanese”. Settima classificata nella seconda stagione di MasterChef, Paola dirige la rivista “Buono e sano”, ha scritto due libri di ricette di alimentazione sana e il terzo è in uscita. La popolarità guadagnata con MasterChef le ha avviato anche una carriera televisiva che la vede protagonista di alcuni tutorial di cucina sana sulle reti nazionali., terza edizione di MasterChef Italia. 44 anni, vive a Bari, è stato uno dei protagonisti indiscussi della terza stagione, in cui è arrivato secondo. Oggi, oltre a essere il titolare di un famoso hotel di lusso per cani, ha recentemente inaugurato un ristorante ad Amsterdam, “Il Fiko” di cui è executive chef., terza edizione di MasterChef Italia. 40 anni, della provincia di Milano. Per tutti "il Cannibale", si è distinto nella sua edizione per grinta e determinazione, classificandosi ottavo. La sua grande popolarità gli ha aperto le porte di numerosi eventi legati al mondo del food., quarta edizione di MasterChef Italia. 27 anni di Argenta. Si è classificato ottavo nella sua edizione e, in quello stesso anno, ha vinto Master of Pasta. Da allora è diventato testimonial di alcune aziende produttrici di pasta. Attualmente si cimenta in consulenze culinarie per diversi ristoranti ed è promoter di prodotti ittici a Chioggia., quinta edizione di MasterChef Italia. 28 anni, vive a Torino. Si è classificata seconda nella quinta edizione. L’esperienza a MasterChef le ha permesso di dedicarsi completamente alla cucina: attualmente è protagonista di eventi gastronomici, privati e aziendali, in Italia e all’estero., quinta edizione di MasterChef Italia. 30 anni, libanese, trasferitosi a Trieste da tempo. Si è classificato quarto, perdendo in duello con Erica. Dopo MasterChef, ha lavorato per due anni al ristorante “Fourghetti” dello Chef Bruno Barbieri. Poi, con la nascita del primo figlio, ha lasciato la cucina del pluristellato Chef per potersi dedicare di più alla famiglia. Ha appena aperto un ristorante in Libano a Beirut, “Nationale”, ma il suo sogno è aprirne uno in Italia., quinta edizione di MasterChef Italia. 35 anni, vive a Pontedera in provincia di Pisa. Rubina si è classificata settima nella sua edizione. È una delle ex concorrenti che annovera più followers sui social. Dopo la partecipazione al programma cuinario, ha fatto della cucina la sua prima attività: Rubina è chef per eventi privati e aziendali e, da poco, docente all’Università dei Sapori di Perugia., quinta edizione di MasterChef Italia. 31 anni, vive a Berra in provincia di Ferrara, per tutti è “Darione”. Sostenitore della cucina sincera, genuina con qualche contaminazione del sud - est asiatico dovuta ai suoi innumerevoli viaggi. Da un paio di anni ha aperto il ristorante "Osteria la Vecia Bera", dove è chef e oste., sesta edizione di MasterChef Italia. 41 anni, vive a San Giorgio a Morgeto in provincia di Reggio Calabria. Si è classificata quinta nella sesta stagione. Appena uscita da MasterChef ha trovato alcune difficoltà a inserirsi nel contesto culinario della sua regione. Da qui la decisione di trasferirsi in Svizzera. Ma, oggi, il suo sogno di avviare un ristorante tutto suo in Calabria si sta per realizzare., settima edizione di MasterChef Italia. 23 anni, vive a Tortona in provincia di Alessandria. Terzo classificato nell’ultima edizione di MasterChef, è stato sette volte tra i migliori: è il concorrente salito più spesso sul podio. Anche se ha terminato da pochi mesi la sua esperienza a MasterChef, ha già realizzato il suo più grande desiderio: avere un programma tutto suo su Alice tv.