MasterChef Italia 7, a Milano la nuova prova in esterna

Nel prossimo appuntamento con MasterChef Italia 7, in onda in esclusiva assoluta tutti i giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno , la comunità cinese del famoso quartiere di Paolo Sarpi a Milano è protagonista della nuova prova in esterna. In giuria Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Gli aspiranti chef della settima edizione di Masterchef Italia – prodotto da Endemol Shine Italy – hanno vissuto da vicino le prime eliminazioni dalla Masterclass. E, nella puntata di giovedì 11 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, sono pronti a metterli alla prova ancora più duramente per testare la loro creatività e le loro abilità culinarie.

Una nuova imprevedibile Mystery Box attende i 18 chef amatoriali ancora in gara. Per superare la prova ed aggiudicarsi il vantaggio nell’Invention Test dovranno raggiungere un unico obiettivo: stupire con il proprio piatto i giudici. Anche qui le sorprese non mancheranno e, alla fine dell’Invention Test, qualcuno rischierà di dover lasciare per sempre la cucina di MasterChef.

A seguire, a fare da sfondo alla nuova prova in esterna, ci sarà il famoso quartiere di Milano dove si respira il profumo della Cina: via Paolo Sarpi. Il compito degli aspiranti chef – suddivisi in 2 brigate – sarà quello di cucinare per 100 cittadini di origine cinese, residenti della zona, i piatti della cucina italiana, rivisitati in chiave orientale. Alla brigata perdente non resterà che affrontare il Pressure Test. Suddiviso in due fasi dove velocità e precisione saranno fondamentali per dimostrare ai giudici di meritare ancora il grembiule.

Continua l’appuntamento fisso con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno. Questa settimana saranno ospiti alcuni chef stellati del panorama culinario italiano: Massimiliano Musso che presenta una ricetta in cui celebra uno dei tesori gourmet protagonisti della sua cucina, il succo di yuzu e Martina Caruso, giovane promessa siciliana della cucina italiana. Inoltre non mancheranno gli appuntamenti fissi con i giudici di MasterChef: Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare. Mentre Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroveremo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti del cooking show.

Come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove, è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Baldini&Castoldi curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore, il 7° MasterChef italiano.