Marc Ribas non si ferma mai. Continua il viaggio alla ricerca dei migliori ristoranti della Catalogna, con gli episodi 8 e 9 . Il nostro chef catalano è pronto ad avventurarsi nell’ Empordà e nel mercato della Boqueria di Barcellona . Il programma va in onda il mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 8: anticipazioni

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna si trasferisce nell’ Empordà per trovare il miglior ristorante in una casa padronale della zona. Insieme a Marc Ribas incontreremo Eduard Casadellà, co-proprietario di “Can Casadellà”, una fattoria catalogata come patrimonio storico della Catalogna. Troveremo anche Maria Antònia Rubio, proprietaria de “La Riera” che ci presenterà una cucina catalana con radici autentiche nella regione di Empordà. Andremo successivamente nella città medievale di Sant Feliu de Boada per incontrare Adrià Rubio, co-proprietario del “Cal Gall” che ci proporrà il suo particolare concetto "glocale", una fusione tra globale e locale. Infine, ci fermeremo in una fattoria del 1878 a Sant Martí d'Empúries: in questo luogo privilegiato nel cuore dell'Empordà troveremo Francesc Vázquez che ci presenterà il suo ristorante “El Mesón” del Conde

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 9: anticipazioni

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna è pronto ad un nuovo e interessante scenario: cercherà il miglior ristorante di cucina nel mercato della Boqueria, un mercato che ha resistito allo spirito popolare dei mercati catalani, nonostante abbia subito diverse trasformazioni. Insieme a Marc Ribas incontreremo Quim Màrquez, che dà il nome alla sua Boqueria: “El Quim de la Boqueria”. Partecipa accanto a suo figlio, Yuri, che proseguirà gli affari di famiglia. Proseguiremo con Juanito Bayen, che è ha seguito il bar del suo ristorante per più di sessant’anni, il “Pinotxo Bar”. Juanito parteciperà insieme a Jordi Asín. Infine, scopriremo il “Kiosk Universal”, con i comproprietari e fratelli Alfonso e Benjamin Domínguez.