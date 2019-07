Continua senza sosta il viaggio culinario di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , alla ricerca dei migliori ristoranti della Catalogna. Nel sesto e nel settimo episodio, in onda mercoledì 17 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, il nostro chef catalano si avventurerà nel Noguera e a Igualada , regalandoci momenti di alta cucina, per di più davvero originale. Continua a leggere e scopri le anticipazioni!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 6: anticipazioni

Il sesto episodio di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna ci porterà alla scoperta di una regione mai visitata prima d’ora, la Noguera, in cui lo chef avrà il compito di trovare il miglior ristorante tipico della zona specializzato in…lumache! Come sempre, i ristoranti saranno quattro, uno più gustoso dell’altro. Il primo di cui faremo la conoscenza sarà il Cal Farrè, di Anna, un ristorante a conduzione familiare dove le lumache sono le vere protagoniste dei piatti serviti. Visiteremo poi Oscar e il suo D4, che proporrà un connubio tra modernità e tradizione, attraverso un’accurata ricerca di prodotti di alta qualità. Il terzo ristorante in gara, poi, sarà il Nova Font Blanca, di Toni che, come il proprietario, riserverà notevoli sorprese. Infine, troveremo Judith e il suo Espigòl, ristorante che ha ereditato dai suoi genitori e che ora gestisce con il marito.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 7: anticipazioni

Nel successivo episodio, il settimo, Marc Ribas ci porterà in uno scenario inedito e davvero interessante. Si recherà, infatti, al Festival REC.0 di Igualada, per farci conoscere l’offerta gastronomica di strada e su ruote, i cosiddetti foodtrucks. Questa volta, la gara sarà diversa rispetto alle puntate precedenti, e si sfideranno tre ristoratori: il primo sarà l’italiano Marco, che ha deciso di offrire una proposta basata sugli hamburger e carne alla griglia. Il secondo sfidante sarà Santi che, con il suo Happy Food Ecofriendly vuole offrire una proposta ecologica, oltre che gustosa. Infine, sarà la volta delle magiche crocchette e pizze di Teresa che, con il suo The Cine Food, saprà sicuramente stuzzicare il vostro palato!

Le due gare sembrano davvero di alto livello, oltre che originali e ricche di novità. Chi vincerà l’ambito premio di 5.000 € da investire nella propria attività? Non vi resta che sintonizzarvi su Sky Uno!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna va in onda tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.