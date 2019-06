Prosegue l’avventura di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna che, questa settimana, ha visto una ventata di aria fresca. Sono andati in onda, infatti, il Best Of della prima stagione e il primissimo episodio della seconda edizione . Scoprite di più, per rivivere i momenti migliori! L’appuntamento con il programm a ti aspetta tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, Best Of

La prima stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna è giunta al termine la scorsa settimana e, il nostro amato chef catalano, ha ben pensato di farci rivivere i momenti migliori. Il suo è stato un viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti della Catalogna, attraverso le diverse comarchie, grazie al quale ha conosciuto ben 52 ristoratori. Chi sono stati i migliori e i peggiori? Quali sono stati i momenti memorabili, e quali quelli da dimenticare?

Sicuramente uno dei personaggi che ha animato l’avventura di Marc Ribas è stata Anna Sas che, col suo carattere schietto e un po’ rude ha rallegrato la gara, regalandoci momenti di puro divertimento. La donna ha fatto il suo debutto nella prima puntata, ambientata a Tarragona, e l’abbiamo rivista nella puntata speciale al Capritx. In particolare è da ricordare il suo screzio con Andrea, altra partecipante in gara.

Momenti di grande divertimento ce li hanno regalati Adnaloj e Nicola, i quali hanno trovato una certa incompatibilità di carattere, e non sono mancati i momenti di scontro. Possiamo dirlo, i due non si sono odiati, ma nemmeno amati!

La gara ha visto la partecipazione di 23 donne e 29 uomini. Uno dei concorrenti più divertenti è stato sicuramente Gang, proprietario del ristorante cinese Rio Dragon, che ci ha stupiti con la sua cucina tipica e con…trucchi di magia! Lo chef ha pure vinto la gara, grazie ai suoi ottimi piatti.

Grazie a Marc Ribas abbiamo anche scoperto quali sono stati i ristoranti che hanno ottenuto i punteggi più alti: L’EGGS (117/150), il Divinum (124/150), La Premsa (125/150), il Masnou (127/150) e La Deu (130/150).

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, seconda stagione, episodio 1

Subito dopo il Best Of, è andato in onda il primo episodio della seconda stagione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna. Il nostro chef catalano è pronto per tornare alla ricerca dei migliori ristoranti della Catalogna e, in questa puntata, si è avventurato alla scoperta del miglior locale fronte mare del Maresme. In questa edizione è presente una novità, il sigillo blu, che viene assegnato, di puntata in puntata, al ristorante più sostenibile e che usa l’acqua con parsimonia. Al termine di tutti gli episodi, verrà incoronato il migliore tra i vincitore del sigillo, che otterrà un premio speciale.

I quattro ristoranti che si sono sfidati sono stati:

La mar Bonica di Melanie, che ha ottenuto una media di 7.3 punti. La donna deve tutto al fratello malato, il quale l’ha aiutata tantissimo nella sua attività lavorativa.

Il secondo ristorante in gara è l’Off Sushi Bar, della romana Fabiana, che ha scelto la Catalogna come nuova casa. La media dei punteggi è stata di 6,9.

Dopodichè abbiamo conosciuto Mercè, proprietaria de La Caleta, in cui lavora da sempre. Il servizio e le attenzioni di Mercè sono piaciute ai ristoratori, la cui media dei punteggi è stata di 6,6.

Infine abbiamo conosciuto il Btakora di Paulo, un uomo dalle idee chiari, specializzato in ricevimenti nuziali. La media dei punteggi è stata di 5,7.

Chi ha vinto la sfida? Il ristorante Off Sushi Bar, mentre il sigillo blu è stato assegnato al Btakora, grazie alla capacità di sfruttare al massimo le risorse.

Le medie dei voti di Marc sono state le seguenti:

Btakora: 7,4

Off Sushi bar: 8,2

La Caleta: 7,6

La mar Bonica: 7,2

Non perdere l’appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, in onda il mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.