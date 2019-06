Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna sta nuovamente scaldando i motori. Mercoledì 26 giugno andranno in onda due episodi davvero speciali. Il primo è il Best Of della scorsa stagione, mentre il secondo è il primissimo episodio della seconda edizione. Il programma ti aspetta tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, Best Of

La prima stagione del programma è terminata la scorsa settimana, ed è tempo di rivivere i migliori momenti. Attraverso la voce fuori campo di Marc Ribas, verranno passati in rassegna i ristoratori più divertenti: si tratta di un’occasione unica per emozionarsi nuovamente con i nostri personaggi preferiti, rivivendo i momenti di massima tensione. Individueremo anche quali sono stati i ristoratori con i punteggi più alti e quelli con i punteggi più bassi. Inoltre, scopriremo momenti inediti, mai visti prima, e ci divertiremo con le finte riprese delle registrazioni. Si tratta di un episodio assolutamente da non perdere! L’avventura di Marc Ribas non finisce di certo qui, poiché andrà successivamente in onda il primo episodio della seconda stagione.

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, seconda stagione. Episodio 1

Al via la nuova, entusiasmante, edizione di Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, che vi porterà alla scoperta di nuovi e gustosi ristoranti della Catalogna. Questo primo episodio partirà da una zona inesplorata nella scorsa stagione: il Maresme, di cui si scoprirannoi i ristoranti che affacciano direttamente sul mare. Insieme al nostro, immancabile, Marc Ribas visiteremo quattro ristoratori che si sfideranno per vincere l’ambito premio di 5.000€ da investire nel proprio locale. Il primo ristorante in gara sarà il La Mar Bonica, gestito dalla sua giovane proprietaria, Melanie, di soli ventisei anni. La ragazza ha anche un marito, un figlio di quattro anni ed è attualmente in dolce attesa. Dopodichè, visiteremo il ristorante La Caleta, con il quale avremo il piacere di conoscere le antiche ricette a base di pesce e frutti di mare, in questo gioiellino aperto dal 1957. Il terzo ristorante in gara, invece, è l’Offu Sushi Bar, di Fabiana, locale che offre cucina giapponese con un’offerta diversificata rispetto agli altri. La location si trova ai piedi del porto, e tutti i clienti se ne innamorano. Infine, ci sarà Paolo con il suo Brakora, che incanterà gli ospiti con una magnifica vista di fronte al mare.

