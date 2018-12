4 Ristoranti Acqualagna: la mappa dei ristoranti di tartufo in gara

Alessandro Borghese 4 Ristoranti , in onda tutti i martedì, in esclusiva su Sky Uno, dopo il tour del Friuli Venezia Giulia ci porta alla scoperta di Acqualagna , patria del tartufo , nel territorio delle Marche: scopri nella mappa quali sono e dove si trovano i ristoranti in gara.

Situata nei pressi della Gola del Furlo, Acqualagna è nota per la plurisecolare produzione e commercializzazione del tartufo. Alessandro Borghese 4 Ristoranti ci porta alla scoperta di un territorio ricco di tradizione e dove a farla da padrone è il tubero più famoso di tutti i tempi. Dopo la tappa che ci ha visto godere del panorama incantevole del Friuli Venezia Giulia, siamo pronti per il prossimo viaggio enogastronomico. Alessandro Borghese ti aspetta per il consueto appuntamento, martedì in prima tv assoluta su Sky Uno alle 21.15, in prima serata, nell'attesa scopri quali sono i ristoranti in gara e come fare per raggiungerli. Pronti a scoprire le prelibatezze della cucina tradizionale marchigiana?