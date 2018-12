4 Ristoranti Abruzzo: vince la cucina verso il mondo di Penelope a mare

Nella seconda puntata di 4 Ristoranti ad aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante nel mare d'Abruzzo è il locale di Francesca: Penelope a mare . Non perdere Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda tutti i martedì alle 21.15 in esclusiva assoluta su Sky Uno. Leggi l’INTERVISTA a Francesca.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno, incorona Penelope a mare miglior ristorante nel mare d’Abruzzo. Ad aggiudicarsi la sfida lanciata dallo chef giramondo nella seconda puntata di 4 Ristoranti è Francesca, titolare del locale sulla costa abruzzese nonché ottima padrona di casa. Quella che si vive da Penelope a mare è un’esperienza unica che unisce corpo e spirito. La cura nei dettagli e la passione per il mondo della ristorazione rendono l’esperienza culinaria di Penelope a mare semplicemente unica. “Noi ci mettiamo l’anima, sempre. Siamo una grande famiglia.” L’intervista a Francesca.

Com’è andata?

È stata un’esperienza grandiosa. Non mi aspettavo fosse così impegnativa, sono stati quattro giorni veramente molto intensi. L’abbiamo presa come un gioco ma alla fine abbiamo dato anima e corpo. Volevamo vincere.

Si aspettava la vittoria?

No. Quando ho scoperto che in gara c’erano i due trabocchi, ho subito pensato di avere qualche chance in meno. Il trabocco è una location molto imponente, particolare, per questo fin da subito abbiamo affilato le unghie e tirato fuori il meglio.

Un solo uomo contro tre donne in sfida. La più agguerrita?

Sicuramente Vilma, una vera abruzzese doc. Un po' cocciuta, si è mostrata docile e carina, ma in realtà è una persona machiavellica.

C’è qualcuno che secondo lei ha giocato di strategia?

Sempre Vilma. Ha provato ad attuare una strategia anche se alla fine non l’ha portata da nessuna parte.

Cosa secondo lei l’ha penalizzata?

Avremmo potuto fare di più nel menu e nel servizio. In cucina ci sono state delle defiance che solitamente non accadono. Il voler fare qualcosa in più ci ha penalizzati. Nel servizio invece ha giocato un po' l’emozione.

Molto bene invece l’ispezione in cucina. Soddisfatta?

Sono estremamente orgogliosa di questo. Se il menu è una questione di gusti, sulla pulizia in cucina non transigo. La cucina deve essere impeccabile. Il piatto può uscire male ma sulla pulizia l’errore non è ammesso.

Quante passioni unisce il suo locale?

Da Penelope a mare tutto è unito dalla passione, è questo il vero filo conduttore e non manca mai in tutto quello che facciamo. Noi ci mettiamo l’anima, sempre. La passione personale per i viaggi sposa l’amore per la propria terra.

Che tipo di esperienza offre Penelope a mare oltre quella culinaria?

Un’esperienza unica. Chi viene da noi ha come l’impressione di essere in vacanza, fuori dalla città. Quando si varca poi la soglia dell’uscita risulta difficile tornare alla realtà. Per far sì che ciò accada il nostro sguardo è sempre rivolto verso il mondo.