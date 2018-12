4 Hotel, Bruno Barbieri in Romagna

La prossima puntata di 4 Hotel Bruno Barbieri si svolgerà in Romagna , alla ricerca dell'albergo più bello della città. Gli hotel protagonisti della quarta puntata sono il San Giovanni Relais, il Riviera Golf Resort, l'Oxygen Lifestyle Hotel e l'Hotel Atlantic . Non perdere 4 Hotel, martedì alle 21.15 su Sky Uno e scopri chi sono gli alberghi in gara.

Dopo Trentino, Lombardia, Toscana, Piemonte e Campania Bruno Barbieri 4 HOTEL- la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA - si sposta in Emilia Romagna. La puntata di martedì 24 aprile sarà infatti dedicata alla magnifica costiera romagnola, terra di mare, sole, piada e sincera accoglienza.

Chef Bruno Barbieri – vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente – condurrà la gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel della Romagna, che si sfideranno per offrire allo Chef e agli altri albergatori un soggiorno indimenticabile, fra servizi personalizzabili e atmosfere ricercate ed esclusive. I protagonisti di questa terza puntata saranno: Annamaria, proprietaria dell'Hotel Atlantic, Donatella, titolare dell'Oxygen LifeStyle Hotel, Luca, direttore commerciale del Riviera Golf Resort e Silvia, proprietaria del San Giovanni Relais. Gli hotel contrapposti sono della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo chef sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità offerta da ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicano l'un l'altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

HOTEL ATLANTIC

L’hotel è stato costruito nel 1969 e ha mantenuto lo sfarzo e l’eleganza dell’epoca, rinnovandosi nei servizi e con un decoroso stato di manutenzione. La posizione dell’hotel è di grande prestigio: sul lungomare pedonabile di Riccione. Il salone d’ingresso gode di un’ampiezza invidiabile e di una lussuosa ricercatezza: numerose poltrone e divani, un pianoforte bianco a mezza coda e uno a muro, orchidee bianche e piante a profusione su ogni tavolino. Pregiatissimo il pavimento con inserti di maioliche dipinte in stile amalfitiano. L’hotel gode di una piscina coperta con autentica acqua marina e un elegante Centro Benessere dedicato al relax e alla bellezza. La musica classica, diffusa a giusto volume tutto il giorno in tutti gli spazi, contribuisce a rendere il soggiorno all’Atlantic una esperienza veramente unica.

OXYGEN LIFESTYLE HOTEL

L’hotel ha subito una trasformazione radicale nel 2011. Tutta la struttura è stata infatti ristrutturata utilizzando esclusivamente materiali naturali come il legno. Alla base della trasformazione dell’Oxygen Lifestyle Hotel ci sono ambienti rinnovati, con un nuovo concetto di ospitalità e camere dal design moderno. Colori armoniosi, luce ed elementi naturali sono il filo conduttore delle nuove camere e delle suite. Sono tutte camere nuove dai toni chiari che richiamano i colori della natura. L’hotel gode inoltre di una Zona Benessere con tanto di sauna e vasca idromassaggio. Su prenotazione, anche trattamenti e massaggi.

RIVIERA GOLF RESORT

Il Riviera Golf Resort si distingue soprattutto nella configurazione delle camere. Sono tutte ville, staccate dal corpo centrale dell’albergo, con ingresso autonomo grandi e confortevoli. Sono tutte diverse l’una dall’altra e tutte di design, sono state disegnate da 14 architetti diversi. A completare la proposta una serie di servizi molto esclusivi, tra cui un campo da golf con 18 buche e un’esclusiva piscina scoperta di 84 metri su cui si affaccia tutto il corpo centrale del Resort e che offre varie esperienze: idromassaggio, camminamento defaticante, nuoto controcorrente, sauna e docce emozionali, cromoterapia e bagno turco. Si trova anche uno spazio con lettini relax e un angolo tisane. Si aggiunge a completare il quadro una Beauty Spa assolutamente all’avanguardia con trattamenti personalizzati e adatti a ogni tipo di pelle.

SAN GIOVANNI RELAIS

L'Hotel nasce dal recupero di una Casa padronale di fine Ottocento, oggi attrezzata all'avanguardia con le più moderne tecnologie. Arredata con gusto ed eleganza per gli ospiti che cercano il meglio. È situato a 500 mt. dall’uscita dell’autostrada di Cattolica, vicino al Centro Ippico Riviera Horses e al Golf Club di San Giovanni in Marignano. Inoltre a poca distanza si trova l’autodromo “Misano World Circuit” di Misano Adriatico. L’ampio parcheggio è riservato per gli ospiti. Lo splendido giardino, la piscina esterna riscaldata, la SPA “Prima Rosa”, la Saletta Polivalente “GeckoHomeCinema”(sala cinema) sono i servizi elegantemente messi a disposizione. Inoltre, d’estate, sempre ad uso esclusivo degli ospiti, la spiaggia privata n.31 di Gabicce Mare.