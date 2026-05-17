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Pechino Express, l'intervista ai Veloci: "Felici perché abbiamo fatto del nostro meglio"

Elena Pomè

Elena Pomè

Dalle piste di atletica, alle sfide in Indonesia, Cina e Giappone, Fiona May e Patrick Stevens hanno sempre puntato al podio. I terzi classificati dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia non hanno mai mollato, neppure sugli alti scalini sulla cima di un vulcano, senza ossigeno, sotto la luna e circondati dalla nebbia. Quando gareggiano, visualizzano l'obiettivo, e se le gambe tremano per le vertigini, si ricordano comunque di voler arrivare lontano, uniti più che mai

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