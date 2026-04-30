Appuntamento con l’ottava tappa di Pechino Express, snodo cruciale del viaggio verso il Giappone, ultimo Paese della rotta. Le cinque coppie rimaste affrontano 509 km da Dengfeng a Xi’an tra prove impegnative, come il Kung Fu Shaolin, e strategie sempre più decisive. Tra alleanze, tensioni e rivalità ormai evidenti, il Tappeto Rosso finale e la busta nera potrebbero cambiare gli equilibri a un passo dalla semifinale. In onda su Sky e in streaming su NOW

Lo straordinario viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere il suo ultimo capitolo in Cina. Oggi, giovedì 30 aprile , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , le coppie entreranno ancora più a fondo nella sfaccettata, straordinaria cultura cinese per una ottava tappa che sarà decisiva per conquistare il biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta.

L'ottava tappa

Tra le varie missioni di questa tappa, i viaggiatori - guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi - se la dovranno vedere con il “Kung Fu Shaolin”, un’antica arte marziale cinese basata sull’unione di meditazione e tecniche di combattimento. In totale correranno per 509 chilometri, la distanza che divide la città di Dengfeng dal traguardo finale di puntata fissato a Xi’an, dove le coppie si imbatteranno nell’incredibile Esercito di Terracotta, composto da oltre 7000 figure di guerrieri a grandezza naturale.

Ai nastri di partenza ci sono ancora cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”. Con il traguardo che, passo dopo passo, sembra sempre più vicino, i viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia arrivano alla tappa numero 8 – attesa per giovedì 30 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – con un quadro degli avversari ormai ben definito ma anche con delle idee chiarissime sulle alleanze, vere o presunte, siglate lungo il percorso fin qui.

L’aiuto reciproco potrebbe essere fondamentale, così come potrebbe essere decisivo capire le coppie “amiche” per evitare il limbo del ballottaggio finale: come di consueto, al termine della corsa fino al Tappeto Rosso, due coppie si giocheranno la permanenza in gara, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Giappone?

RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express – L’Estremo Oriente” Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo, WeRoad.