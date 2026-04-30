Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pechino Express, stasera l'ottava e decisiva tappa in Cina. Le anticipazioni

TV Show

Appuntamento con l’ottava tappa di Pechino Express, snodo cruciale del viaggio verso il Giappone, ultimo Paese della rotta. Le cinque coppie rimaste affrontano 509 km da Dengfeng a Xi’an tra prove impegnative, come il Kung Fu Shaolin, e strategie sempre più decisive. Tra alleanze, tensioni e rivalità ormai evidenti, il Tappeto Rosso finale e la busta nera potrebbero cambiare gli equilibri a un passo dalla semifinale. In onda su Sky e in streaming su NOW

Lo straordinario viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere il suo ultimo capitolo in Cina.  Oggi, giovedì 30 aprile,  in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW,  le coppie entreranno ancora più a fondo nella sfaccettata, straordinaria cultura cinese per una ottava tappa che sarà decisiva per conquistare il biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta.

 

 

L'ottava tappa

Tra le varie missioni di questa tappa, i viaggiatori - guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca insieme all’inviata Giulia Salemi - se la dovranno vedere con il “Kung Fu Shaolin”, un’antica arte marziale cinese basata sull’unione di meditazione e tecniche di combattimento. In totale correranno per 509 chilometri, la distanza che divide la città di Dengfeng dal traguardo finale di puntata fissato a Xi’an, dove le coppie si imbatteranno nell’incredibile Esercito di Terracotta, composto da oltre 7000 figure di guerrieri a grandezza naturale.

 

Ai nastri di partenza ci sono ancora cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”. Con il traguardo che, passo dopo passo, sembra sempre più vicino, i viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia arrivano alla tappa numero 8 – attesa per giovedì 30 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – con un quadro degli avversari ormai ben definito ma anche con delle idee chiarissime sulle alleanze, vere o presunte, siglate lungo il percorso fin qui.

 

L’aiuto reciproco potrebbe essere fondamentale, così come potrebbe essere decisivo capire le coppie “amiche” per evitare il limbo del ballottaggio finale: come di consueto, al termine della corsa fino al Tappeto Rosso, due coppie si giocheranno la permanenza in gara, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Giappone?

 

RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express – L’Estremo Oriente” Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo, WeRoad.

Approfondimento

Pechino Express, settima tappa tra alleanze e sfide estreme

Spettacolo: Ultime notizie

David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio Storaro

Cinema

Il direttore della fotografia Vittorio Storaro riceverà il Premio Speciale Cinecittà nel corso...

Milano Film Festival, Bruni Tedeschi e Vicario presidenti di giuria

Cinema

Dal 4 al 9 giugno il capoluogo lombardo ospiterà la seconda edizione della manifestazione...

Pilar Fogliati racconta la love story con il fidanzato Fabio Paratici

Spettacolo

In una recente intervista concessa al settimanale F, l’attrice offre uno sguardo approfondito...

One Day Music Festival torna a Catania per il primo maggio

Musica

Torna sulla Playa di Catania One Day Music Festival, l’appuntamento del Primo Maggio che unisce...

Antonio Banderas, la foto con l'ex moglie Melanie Griffith

Spettacolo

Nonostante il divorzio avvenuto nel 2014, in una foto su Instagram l'attore e l'attrice appaiono...

Spettacolo: Per te