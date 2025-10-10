La seconda puntata dei Bootcamp segna il miglior risultato stagionale per X Factor 2025. Oltre 2,7 milioni di spettatori in sette giorni e boom di interazioni social. Ora si entra nella fase decisiva: le Last Call

X Factor 2025 (LO SPECIALE) continua a crescere. La seconda serata dei Bootcamp ha registrato una media di 740mila spettatori su Sky Uno/+1 e on demand, con uno share del 3,5%. Vola, letteralmente, il dato nei sette giorni: il primo round di Bootcamp ha più che triplicato il dato del giovedì sera, salendo nel complesso, tra free e pay, a una Total Audience media di 2 milioni 746 mila spettatori, record stagionale fin qui, che corrisponde a un +10% rispetto all’episodio precedente e in linea con l’omologo episodio di un anno fa. Benissimo anche i social: la puntata ha raggiunto 326mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 365mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +45% e +40% rispetto all’episodio precedente e +30% e +28% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), e grazie a questi dati è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Gabbani gioca l’X Pass: Piercesare Fagioli vola alle Last Call Con la chiusura dei Bootcamp, sono stati definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su NOW in cui verranno completate le quattro squadre in gara. Come sempre, Giorgia ha guidato la serata con energia e ironia, interagendo con gli artisti non solo prima e dopo le esibizioni, ma anche nel limbo carico di tensione delle decisioni dei giudici, chiamati - dal nuovo meccanismo dei Bootcamp - a trovare un consenso unanime per promuovere gli artisti. Approfondimento X Factor 2025, Francesco Gabbani gioca l'ultimo X Pass. FOTO

X Factor 2025: ecco chi ha convinto tutti i giudici Per gli aspiranti concorrenti di #XF2025 una sola missione: strappare l’unanimità di giudizi positivi da parte dei 4 al tavolo; in alternativa, l’ultima – piccola – speranza era affidata al gusto di Francesco Gabbani, unico del quartetto a non aver usato ancora il suo X Pass, il superpotere capace di far entrare di diritto nella sua squadra per le Last Call un concorrente. E così l’X Pass del nuovo giudice è andato a Piercesare Fagioli, che ha conquistato una vera ovazione con la sua reinterpretazione al pianoforte di “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars. Oltre a lui, a conquistare il passaggio per le Last Call mettendo d’accordo tutti e quattro i giudici sono stati: Alice Mascritti con la sua energica reinterpretazione di “About Damn Time” di Lizzo; Amanda Bottini con un’emozionante versione di “All I Want” di Kodaline; Alessandro Tomasi e la sua intensa cover di “Portami a ballare” di Luca Barbarossa; i Nelav con la loro travolgente “Personal Jesus” dei Depeche Mode; Michelle Lufo con il suo inedito “Libellule”; l’attitudine di TellyNonPiangere che ha conquistato tutti con la sua versione “Super classico” di Ernia; il jazz pop degli Abat-Jour e della loro cover di “Ninna nanna’” di Ghali. E ancora, Androgynous - nome d’arte di Gabriele Bernabò - con il suo delicato inedito “Girotondo” che ha presentato accompagnandosi al pianoforte; Diego Colombo con il suo inedito “Zota” dedicato alla nonna; Layana Oriot con la sua elegante versione di “The Greatest” di Billie Eilish; la delicatezza di Francesco Di Fiore e la sua interpretazione di “Torna a casa” dei Måneskin; Tommaso Vulpio e il suo coraggio di portare sul palco “Habibi”; il graffio di Vittoria Sofia Donda, che ha presentato una cover di “Chasing Cars” degli Snow Patrol.