Maître Chocolatier - Talenti in Sfida, al via su Sky Uno dal 21 marzo

Dopo il successo della prima edizione torna “Maître Chocolatier - Talenti in Sfida” , il talent show più goloso della tv, prodotto da Banijay Italia, in onda su Sky Uno dal 21 marzo alle 21.15. Dieci professionisti, massimi esperti nell’arte del cioccolato, si sfidano fino all’ultima pralina per entrare nella squadra dei Maître Chocolatiers di Lindt Italia .

Chi sarà il nuovo Maître Chocolatier Lindt?

Un atelier elegante e avvolgente, inebriato dal profumo del cioccolato, è l’ambiente ideale in cui i concorrenti danno sfogo alla loro creatività, trasformando il cioccolato in veri e propri capolavori. La Home of Chocolate di Zurigo, il museo del cioccolato di Lindt, diventato famoso in tutto il mondo anche per la straordinaria fontana di cioccolato alta nove metri, è invece la spettacolare cornice della finale.

le prove

In ogni puntata vanno in scena due sfide, due ghiotte occasioni in cui i concorrenti possono sfoggiare tutto il loro talento. La prima prova, il Creation Test, è utile ai concorrenti per mostrare la loro sensibilità artistica e la capacità di concretizzare la loro ispirazione. La seconda prova, l’Expertise Test, invece, stimola i concorrenti a dimostrare le loro capacità tecniche per riprodurre il tratto essenziale e caratteristico dei prodotti iconici di Lindt, come il celebre Lindor o l’adorato Orsetto.

In ogni puntata vengono eliminati uno o più concorrenti, in un crescendo di intensità e golosità. Solo il migliore entrerà a far parte della squadra dei Maîtres Chocolatiers di Lindt Italia, indossando l’iconico cappello. Chi sarà il nuovo Maître Chocolatier Lindt dopo Lisa Pericoli, vincitrice nel 2023?