Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi, dal 18 febbraio su Sky Uno

Victoria Cabello e il suo fidato compagno di disavventure Paride Vitale, ci fanno scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune. L'appuntamento con Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi è su Sky Uno ogni domenica in prima serata

al fianco di Victoria Cabello, Paride Vitale

In questa irriverente avventura, al fianco di Victoria Cabello, non poteva che esserci Paride Vitale, il suo fidato compagno di disavventure, con cui ha condiviso la straordinaria vittoria dell’edizione di Pechino Express dello scorso anno. Insieme, i due, ci faranno scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune.

un viaggio Lontani dai convenzionali tour turistici

Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool: queste le sei destinazioni di “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi”. In ogni tappa, 3 italiani trasferiti da tempo nella città protagonista di puntata - ribattezzati “local” – proporranno a Victoria e un ignaro Paride delle esperienze insolite, lontane dai convenzionali tour turistici. I nostri eroi saranno letteralmente in balia dei local, che singolarmente proporranno esperienze a tratti surreali, delle vere e proprie “mattate” che daranno il via a gag e dinamiche di viaggio dal potenziale altamente ironico.



"vale tutto"

Al motto di “vale tutto”, i local porteranno Victoria e Paride a vivere esperienze che mai nella vita avrebbero pensato di provare, dando allo spettatore la possibilità di conoscere un lato inedito delle città, e ricevere veri e propri consigli di viaggio - attività fuori dall’ordinario ma alla portata di tutti - per una guida turistica davvero pazzesca. Al termine di ogni puntata Victoria e Paride eleggeranno il local vincitore, scelto secondo il loro insindacabile giudizio.

Ad arricchire ulteriormente “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi” alcune curiosità di viaggio, selezionate personalmente da Victoria, che aggiungeranno, se possibile, ancor più pepe al programma.