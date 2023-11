GialappaShow, da Madame al Dottore Della Monaca. VIDEO

Nella quinta puntata della seconda edizione di GialappaShow (in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno), il Mago Forest era affiancato da Rocío Muñoz Morales . I momenti clou della serata nei video

Nella scorsa puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in prima visione assoluta su TV8 e Sky Uno, tutti i lunedì alle ore 21.30 ad affiancare il Mago Forest alla conduzione c’è stata Rocío Muñoz Morales, attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina.

Ospiti d’eccezione Colapesce e Dimartino, che, dopo aver duettato con i Neri per Caso, sono stati protagonisti di una divertente gag con i loro imitatori Gigi & Ross. Nuovo personaggio per Valentina Barbieri, che dopo essersi calata nei panni di Ilary Blasi, ha interpretato per la prima volta la cantante Madame. A chiudere la puntata è stato Alessandro Betti, ancora una volta chiamato a ritirare il prestigioso premio “Alluce di Donatello”, questa settimana nell’edizione Kids dedicata ai bambini prodigio.