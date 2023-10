Serenis è Official Partner di X Factor 2023

La cura del benessere mentale arriva a X Factor 2023 per fornire agli artisti in gara gli strumenti giusti per accogliere i giudizi e gestire la notorietà attraverso due masterclass, il libero accesso alla piattaforma di psicoterapia online Serenis e i video diari che raccontano le emozioni dei concorrenti

L’obiettivo è avvicinare il pubblico televisivo al tema della cura della salute mentale e supportare il percorso di crescita degli artisti in gara attraverso l’aiuto di figure esperte in grado di fornire gli strumenti più adatti alla corretta interpretazione delle critiche e alla gestione della notorietà.

La piattaforma di benessere mentale Serenis - grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle - è Official Partner di X Factor 2023 , lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW ( SCOPRI LO SPECIALE ).

le masterclass sul tema del benessere mentale

Serenis affida per questo a Martina Migliore, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, il coordinamento clinico di due masterclass sul tema del benessere mentale insieme ai concorrenti all’interno di X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano (sempre su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand) che racconta la vita quotidiana dei ragazzi dello show.



libero accesso al servizio di terapia online

All’interno del loft, poi, tutti i concorrenti avranno libero accesso al servizio di terapia online offerto dalla piattaforma Serenis.

A partire dai Live Show (dal 26 ottobre, sempre su Sky e NOW), infine, un concorrente sempre diverso e poi i finalisti racconteranno le proprie emozioni legate al percorso di benessere mentale attraverso un video diario visibile sulla piattaforma TikTok di X Factor e sul profilo IG di Serenis.

“X Factor è il programma tv giusto per portare all’attenzione del grande pubblico il tema della cura del benessere mentale, per abbattere i tabù. Irromperemo sugli schermi attraverso i volti di due psicoterapeuti esperti, tra cui la nostra coordinatrice clinica, per aiutare i concorrenti a gestire critiche, giudizi e notorietà. Vogliamo arrivare a chi si immedesimerà nelle storie dei ragazzi e a chi si riconoscerà nelle loro emozioni.” - dichiara Veronica Castelli, Head of Brand and Partnership di Serenis.

Serenis offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online individuale e di coppia grazie a una squadra di oltre 900 psicoterapeuti in tutta Italia con lo scopo di rendere il benessere mentale accessibile attraverso la sua piattaforma digitale e la sua App.

A proposito di Serenis

Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale. Oggi offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online con oltre 900 professionisti in tutta Italia, 100% psicoterapeuti con in media 11 anni di esperienza. Lo fa con una missione: rendere accessibile il benessere mentale affrontando gli ostacoli economici, tecnologici, sociali e culturali che allontanano le persone dalla terapia. Per seguire i propri pazienti in un percorso di benessere a 360 gradi, Serenis offre anche il servizio di journaling in app, e percorsi tematici specifici come comunicazione assertiva, coaching e miglioramento del sonno.