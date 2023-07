In viaggio con Sky Uno, alla scoperta delle bellezze del mondo

Dal 31 luglio al 27 agosto arriva su Sky Uno una programmazione speciale estiva interamente dedicata a chi ama viaggiare. L'appuntamento è in daytime e in streaming su NOW, tutti i titoli disponibilii anche on demand

Da lunedì 31 luglio in daytime su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva "In viaggio con Sky Uno", una programmazione speciale estiva interamente dedicata a chi ama viaggiare. Luoghi mozzafiato in Italia e nel mondo, ville e dimore esclusive, paesaggi da sogno, hotel di lusso e altre forme di ospitalità originali e alla portata di tutti, ma anche prelibatezze culinarie ed esperienze uniche nel loro genere: "In viaggio con Sky Uno" prevede itinerari insoliti per sognare a occhi aperti davanti allo schermo oppure una lente di ingrandimento di posti più conosciuti e vicini per scoprire le loro bellezze nascoste.

Tutto questo attraverso una selezione di episodi dei programmi più amati dai viaggiatori di tutto il mondo: "Un sogno in affitto", "Bruno Barbieri - 4 Hotel", "Pechino Express", "Quelle brave ragazze" e "Alessandro Borghese 4 Ristoranti".

Quasi un mese di programmazione speciale durante i quali Sky Uno ci condurrà in un viaggio emozionante e avvincente tra incantevoli località italiane e lontane mete esotiche. Preparate le valige, si va "In viaggio con Sky Uno"!