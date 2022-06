Bruno Barbieri 4 Hotel, stasera al via la prima puntata in Sicilia

Gli albergatori di tutta Italia sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel. Nel corso del primo episodio – giovedì 30 giugno alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – lo chef stellato sarà nella Val di Noto , crocevia di stili e tradizioni del mondo mediterraneo a metà tra Europa e Africa

E sarà anche un giro tra alcuni dei luoghi magici e ambitissimi dai turisti di tutto il mondo : la Sicilia nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi del Commissario Montalbano , tra Siracusa e Ragusa; Roma, con un’attenzione particolare a quattro rioni molto diversi l’uno dall’altro esplorati grazie ad altrettanti boutique hotel ; Ischia, dove il viaggio avrà come fil rouge la bellezza dell’isola e le terme . Quattro nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

Quest’estate, infatti, il viaggio di 4 Hotel ( LO SPECIALE ) si snoderà tra strutture di zone d’Italia che rappresentano più che mai le capitali del turismo tricolore: Sicilia , Roma , la costa tra Romagna e Marche e Ischia . Sarà un giro sensazionale e sorprendente, alla scoperta anche di nuove tendenze dell’hôtellerie e delle nuove idee che stanno prendendo piede in questo settore per regalare ai turisti e ai viaggiatori la miglior esperienza di soggiorno possibile: ad esempio Barbieri valuterà, sulla costa tra Romagna e Marche, i “ Bike Hotels ” della zona, le strutture che hanno tutto quello che occorre, servizi garantiti e di qualità, per chi sceglie di viaggiare sulle due ruote.

Nel corso del primo episodio – giovedì 30 giugno alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – Barbieri sarà in Sicilia, nella Val di Noto, crocevia di stili e tradizioni del mondo mediterraneo a metà tra Europa e Africa, meta ambitissima del turismo più popolare ma anche di quello esclusivo, che recentemente è stata anche scoperta dai set cinematografici e dal jet-set internazionale.

Gli hotel in gara



AD 1768 con la sua proprietaria Giusy, un bellissimo boutique hotel situato nel centro di Ragusa davanti al Duomo. Giusy è nata a Messina e si è trasferita poi a Milano per avviare una carriera di avvocato, ma quando qualche anno fa ha visto questo palazzo se ne è innamorata e ha deciso di cambiare nuovamente vita per creare un posto unico che unisse il design della sua città di adozione Milano alla tradizione della sua regione d’origine. Il risultato è un mix di stili con opere d’arte contemporanea accanto ad affreschi del ‘700, che Giusy definisce «provocatoria»;

Algilà Ortigia Charme Hotel con la sua direttrice Mariella, un hotel 4 stelle che si trova proprio nel centro dell’isola di Ortigia, la parte più antica e caratteristica di Siracusa. Mariella ha un’idea di ospitalità ben chiara: buon servizio e la risoluzione di qualsiasi tipo di problema, anche il più piccolo, in tempi brevi. Per lei esistono «le regole», è abituata a cercare “il pelo nell’uovo” in ogni situazione. L’hotel è composto da due edifici vicinissimi ma separati, quello originario (32 camere) e Palazzo Bon Giovanni, di pregio storico (altre 22 camere); l’hotel è molto personalizzato e al suo interno è un miscuglio di stili con un solo tema, il “Mondo Mediterraneo”;

Boutique Hotel Caportigia, di cui Roberto è il giovane direttore: hotel 5 stelle nel centro di Siracusa, lo staff è composto da ragazzi giovanissimi e questo è motivo di grande orgoglio per Roberto. La struttura è un ex palazzo storico dei primi del ‘900 che è stato completamente ristrutturato nel 2017 con uno stile molto moderno e con oggetti di design. Si trova in una zona centralissima di Siracusa ma non ad Ortigia, e questo per Roberto è una fortuna: sono vicinissimi al centro ma non nella zona ZTL. Il problem solving è il loro pane quotidiano;

Hotel Villa Giulia e la sua proprietaria Annamaria, una splendida Villa appena fuori Noto che fa parte del patrimonio storico delle Ville Siciliane. La dimora è sempre stata della sua famiglia e soprattutto è sempre stata gestita da donne. Per lei questa è la ‘sua casa’ ed è così che vuole che venga vissuta anche dai suoi ospiti. Gli arredi datati della sua Villa sono motivo di orgoglio per Annamaria, secondo cui questo hotel è adatto solo per chi ama l’antico. Per lei l’accoglienza è fondamentale. Villa Giulia è un piccolo borgo immerso nel verde, tra le vigne e gli ulivi vicino al mare e all’oasi naturalistica di Vendicari; edificata nel 1874, è stata poi trasformata in hotel mantenendo intatta la struttura iniziale; è caratterizzata da ampi spazi interni e esterni: due saloni grandi, la piscina, il portico e un piccolo anfiteatro.