Stasera Quelle Brave Ragazze, le anticipazioni della seconda puntata

Continua la vacanza memorabile di Mara Maionchi , Sandra Milo e Orietta Berti in Spagna: la seconda tappa dello straordinario road trip iberico di Quelle Brave Ragazze arriva giovedì 26 maggio su Sky e in streaming su NOW . Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà le 3 ragazze ancora in giro per Madrid , in viaggio tra le sue piazze e le sue strade più famose, con nuove missioni da compiere e da ufficializzare con un selfie.

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in partenza on the road

Nel corso di questo secondo appuntamento - giovedì 26 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - saranno impegnate in una serrata e dettagliata spesa al mercato Barceló, frequentatissimo e popolarissimo mercato nel cuore della metropoli spagnola, grazie alla quale potranno offrire ad alcuni nuovi amici una cena nel loro lussuoso appartamento, prima di immergersi nella movida della Capitale grazie a degli accompagnatori speciali protagonisti delle notti più divertenti di Madrid. Nel frattempo, il rapporto tra loro diventerà sempre più stretto, e non mancheranno nuove affettuose chiacchierate grazie alle quali potranno raccontarsi e conoscersi in maniera ancor più profonda.

Quelle Brave Ragazze è una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine.

Da un’idea di Mara Maionchi. Autori: Angelo Ferrari, Marta Marelli, Lorenzo Almansi, Luana Picardi, Ferdinando Sorbo. Regia: Riccardo Valotti. Produzione a cura di: Nicolò Nardini, Matteo D’Arcangelo.