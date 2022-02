Italia's Got Talent, stasera riparte la sfida. Tutte le anticipazioni

Ripartono le puntate inedite di Italia’s Got Talent , il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. Il nuovo appuntamento ti aspetta mercoledì 9 febbraio, in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW (e martedì sera su TV8) .

Anche quest’anno Italia’s Got Talent ( LO SPECIALE ) si conferma la casa del talento, rappresentato al meglio anche dai giudici: Elio , che spiazza tutti con le sue freddure e sarà coinvolto sul palco, nei panni di Jack, in una inedita versione di “Titanic”; Mara Maionchi , sempre più in difficoltà a trattenere la sua proverbiale ridarola innescata dai commenti salaci di Elio; Federica Pellegrini , pronta ad accogliere, insieme ai colleghi, un concorrente che dovrà “gettarsi” in una vasca del tutto particolare; e Frank Matano , atteso come protagonista di un ballo sensuale di hip hop e all’occorrenza anche traduttore simultaneo dall’italiano all’inglese dei giudizi di Elio. Alla conduzione, cercando di tenere a bada i quattro giudici al tavolo, l’energica ed empatica Lodovica Comello , dotata anche lei, da quest’anno, del superpotere del Golden Buzzer che le dà la possibilità di individuare un finalista, uno dei 12 performer che si contenderanno il titolo di Talento d’Italia nella finale Live del 23 marzo.

l’asticella del talento si alza

Questa settimana l’asticella del talento si innalzerà ulteriormente con performance molto diverse tra loro ma sempre stupefacenti: si andrà da una prova di tiro con l’arco “nudo” senza mirino e stabilizzatore, a un’esibizione sulla Russian bar, un atto circense che combina le abilità ginniche e di equilibrio. Due ragazzi rappresenteranno con il ballo il loro rapporto di amicizia, poi ci sarà chi si distingue con il canto, chi fa la pizza in un modo del tutto originale, chi suona il pianoforte coniugando suoni e immagini e chi suona l’organetto su un monociclo. Nel corso della serata, poi, potrebbe anche arrivare un nuovo “tormentone”, eletto da cast e pubblico di Italia’s Got Talent.

Come sempre nelle puntate di audizioni – ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW (e poi il martedì successivo in chiaro su TV8) – la giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale.

Ognuno dei quattro ha a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente in finalissima il proprio talento preferito; e da questa edizione, come detto, un nuovo pulsantone dorato è accanto a Lodovica. Inoltre, quest’anno il pubblico da casa è ancora più potente e avrà due Golden Buzzer con cui potrà, alla fine delle audizioni, spedire in finale i propri due talenti preferiti. Oltre a promuovere, i giudici possono ovviamente anche bocciare una performance, premendo i temutissimi Buzzer, i pulsanti rossi presenti davanti a loro: con 4 “buzzate” il concorrente deve immediatamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così i suoi sogni di gloria.

Nella prima puntata Elio ha subito usufruito del suo Golden Buzzer, premiando l’esibizione di Antonio Vaglica, lo studente 19enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en détresse” di Daniel Balavoine; nella seconda puntata è stata, invece, Mara Maionchi a schiacciare il fatidico pulsante dorato, premiando Davide Battista, il 14enne trombettista di Melito di Napoli che ha reinterpretato con il suo strumento “Voce” di Madame.

Al termine della fase di audizioni, ci sarà la grande finale live di mercoledì 23 marzo – in diretta alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su TV8 – in cui Antonio, Davide e gli altri 10 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato come da tradizione dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa.

Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di Italia’s Got Talent gli Official Partner: Volvo Car Italia e Volvo Studio Milano, Enel X Pay, Caffè Borbone, Bauli.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia delle audizioni è di Sara Ristori. La regia della finale è di Luigi Antonini. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.