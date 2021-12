Natale a casa dei Loud, il cartone più amato di Nick diventa un film

Natale si festeggia alla grande su Nickelodeon, il brand di ViacomCBS Networks Italia per ragazzi e famiglie in onda su Sky 605, con il primo e attesissimo film di una delle serie animate più seguite: A casa dei Loud! Mercoledì 22 Dicembre alle 20:00 debutta su Nickelodeon il lungometraggio “Natale a casa dei Loud” che vedrà per la prima volta Lincoln Loud e le sue dieci sorelle diventare “reali” ed essere interpretati da veri attori in carne e ossa! Il film segue Lincoln (Wolfgang Schaeffer) mentre si prepara per il Natale più bello di sempre, finché non scopre che la maggior parte delle sue sorelle ha in programma di essere altrove per il grande giorno. Determinato a ricordare alla sua famiglia che devono stare tutti insieme, Lincoln e il suo migliore amico Clyde McBride (Jahzir Bruno) intraprendono una mitica missione per preservare le tradizioni natalizie della famiglia Loud.