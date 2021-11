Al via Hell's Kitchen Usa, dal 29 novembre la sfida è su Sky Uno

Ci siamo! Una nuova stagione di Hell’s Kitchen è in arrivo su Sky Uno, dal 29 novembre, ogni lunedì alle 21.15 . La cucina più famosa del piccolo schermo riapre le porte a Las Vegas. Qui, in una delle mete più visitate degli USA, conosceremo i concorrenti più giovani che Hell's Kitchen abbia mai ospitato, soprannominati " Young Guns " dallo Chef Ramsay. Tra grattacieli e sfavillanti luci notturne, i 18 concorrenti di età compresa tra i 21 e i 24 anni, divisi in squadre, si contenderanno l’ambito premio di diventare capo chef al Gordon Ramsay Steak di Las Vegas .

approfondimento

Buon compleanno Gordon Ramsay: le foto della stella della cucina

Come sempre, Chef Gordon non avrà pietà per nessuno. Severo e integerrimo guiderà gli sfidanti puntata dopo puntata, senza risparmiare loro alcun tipo di critica (sempre costruttiva per chi sa farne tesoro).. E tra sfuriate ed epiteti con cui spesso apostrofa i concorrenti, Chef Ramsay capirà chi ha la stoffa e il carattere giusto per sopportare la pressione che si respira in cucina. Solo chi dimostrerà di essere all'altezza di ogni situazione, anche la più complicata, conquisterà la sua stima e fiducia.

Se siete pronti ad assistere alle sfide culinarie più agguerrite del piccolo schermo, l'appuntamento è su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, tutti i lunedì alle 21.15, a partire dal 29 novembre.