X Factor al via, la parola a Ludovico Tersigni e ai 4 giudici. VIDEO

In attesa che si apra il sipario sulla nuova edizione del talent più amato del piccolo schermo, dal 16 settembre su Sky e NOW, il nuovo frontman e la giuria si raccontano a Sky TG24. VIDEO

La macchina di X Factor ( VAI ALLO SPECIALE ) ha già caldi i motori ed è pronta ad aprire una nuova entusiasmante edizione, un'edizione a dir poco speciale, la prima in tutto il mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di genere, età e formazione musicale. Lo show di Sky prodotto da Fremantle spariglia le carte in tavola, modifica i meccanismi della gara, precorre i tempi e cavalca l’onda del cambiamento. Una scelta naturale e coerente con lo spirito del programma da sempre contemporaneo e sintonizzato sul presente, che ha costantemente cercato di accordarsi all’urgenza espressiva e artistica delle nuove generazioni rinnovandosi. Insomma, ci siamo, è tutto pronto perché si apra il sipario e cominci la gara, dalle audizioni ai Bootcamp passando per gli Home Visit, raggiungeremo i Live (le puntate in diretta di X Factor 2021 quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago - Milano) in un crescendo di emozioni senza fine .

Il nuovo conduttore di X Factor 2021 confida a Federica Pirchio cosa pensa dei suoi compagni di viaggio. “Emma è una confidente sincera, Mika un faro e un gentiluomo, Manuelito un fratello maggiore e Agnelli il portavoce di una generazione” dice come si vede nel video in testa. I fab four raccontano le loro sensazioni e le loro opinioni rispetto all’obiettivo del programma, rispetto ai talenti che finora hanno incontrato, conosciuto e selezionato. Sono tante e tutte diverse le storie che ciascun concorrente porterà sul palco, e a unirle è l’autenticità, la voglia di mettersi a nudo, di r accontarsi senza filtri, così come si è, perfettamente in linea con il claim di quest’anno “come as you are”.

In attesa di sintonizzarci su Sky e NOW , giovedì 16 settembre alle 21.15 per la prima puntata ( la serata d'esordio è in simulcast su TV8), sentiamo i commenti a caldo del nuovo frontman Ludovico Tersigni e della riconfermata giuria protagonista della precedente edizione: Emma , Hell Raton , Manuel Agnelli e Mika .

Le selezioni

approfondimento

X Factor 2021, Ludovico Tersigni si racconta a Sky Tg24

Saranno divise nelle tre classiche fasi che gli artisti dovranno superare per poter arrivare sull’ambitissimo palco dei Live: le prime tre puntate di Audizioni; due serate con i Bootcamp e il temuto momento delle sedie; e l’ultimo appuntamento con gli Home Visit, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo di 12 talenti protagonisti dei Live Show, le puntate in diretta di X Factor 2021 che quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano). Per le Audition, svolte negli studi di Cinecittà – rinnovati e resi ancor più moderni mantenendo sempre una scenografia essenziale e in stile urban, che racchiude in sé rigore ed energia – i concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle primissime fasi delle selezioni arriveranno davanti ai giudici per presentare loro il proprio progetto musicale. Come lo scorso anno saranno delle vere “one-to-one”, degli “incontri privati” in una dimensione più intima tra concorrenti e giudici che avranno al centro la musica nella sua essenza. Per passare il turno occorreranno i fatidici 3 sì.

Al termine delle Audition, entrerà in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, durante i quali rimarrà immutato l’elettrizzante meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni grazie al quale i cantanti passeranno da 12 a 5 per ogni squadra; e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, durante i quali – dal 28 ottobre – potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima.