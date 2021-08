"B Heroes", il docufilm è in arrivo su Sky Uno

Arriva in un docufilm il racconto di B Heroes: un viaggio intraprendente in un’Italia sempre in movimento che vede le startup diventare aziende. L'appuntamento ti aspetta su Sky Uno, giovedì 2 settembre alle 23.15

Sono le cinque startup ad aggiudicarsi un investimento totale di un milione di euro salite sul podio della finale di B Heroes sostenuta da Intesa Sanpaolo, la quarta edizione dell’unico contest in Italia dedicato alle startup innovative, che si è svolta il 17 giugno nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. Le aziende italiane hanno risposto all’emergenza sanitaria con idee creative dedicate alla cura di sé, al perfezionamento dell’e-commerce, alla ricerca di viaggi e socialità e alla costante indagine per una medicina migliore. Il racconto di B Heroes, nelle sue peculiarità, un viaggio in un’Italia sempre in movimento e che ha saputo rialzare la testa grazie al suo “genio”, andrà in onda in un docufilm - progetto realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

L'appuntamento è su Sky Uno il 2 settembre alle 23.15 e su Sky Documentaries il 6 alle 18.45.