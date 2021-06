Stasera Cinque ragazzi per me, le anticipazioni dell'ultima puntata

I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono:



approfondimento

I corteggiatori di Dalila nella sesta puntata di 5 ragazzi per me.FOTO

Alessio, 35 anni, personal trainer di Torino. Dinamico, positivo e socievole, laureato in Scienze Motorie, da anni impegnato nel mondo del fitness e nel tempo libero pratica diversi sport. Si è anche iscritto ad un corso di magia. Ama stare in mezzo alle persone e fare nuove amicizie anche se il suo carattere estroverso nasconde in realtà un’indole più timida e sensibile. In amore è generoso e si dona senza riserve, motivo per cui è spesso incorso in delusioni che non hanno però incrinato il suo atteggiamento positivo. Nonostante le ultime storie siano state brevi, Alessio è alla ricerca di una donna con cui costruire un rapporto solido e duraturo che porti alla formazione di una famiglia.



Alvise, 34 anni, ingegnere informatico per grandi aziende, di Mogliano Veneto (Treviso). Solare, socievole, elegante, arriva da una famiglia di orefici gioiellieri che l’ha educato al gusto e alla cura del dettaglio. Ama viaggiare e spesso si allena per tenersi in forma. Oltre al lato più elegante e gentile, Alvise ha anche un lato più sportivo e propenso all’adattamento. Si definisce un uomo romantico che dà grande importanza all’amore, e cerca una donna con cui condividere un percorso di vita.



Andrea, 39 anni, tecnico ed educatore alimentare di Milano è un uomo estroverso, ironico e curioso che ha trasformato in una scelta di vita la sua più grande passione, l’Oriente: da ragazzo, infatti, ha fatto diversi viaggi in Cina, dove ha lavorato in vari ristoranti. Tornato in Italia, ha deciso prima di iscriversi all’università di Scienze Gastronomiche e poi di dedicarsi – con frequenti viaggi in Cina e Giappone – all’importazione di prodotti alimentari asiatici di cui è diventato profondo conoscitore sia sul piano del gusto sia sul piano nutrizionale. Papà di una bimba di 8 anni, avuta dalla relazione con l’ex moglie di origini cinesi, con la bambina è molto presente e organizzato, ma in una vita così piena come la sua gli manca un nuovo grande amore.



Luigi, 29 anni, restaurant manager e attore. Solare, socievole e intraprendente, amante del cinema e del teatro, ha studiato recitazione per dieci anni riuscendo anche a esibirsi all’estero con la sua compagnia. Dopo un breve periodo come animatore turistico, ha deciso di trasferirsi a Londra per inseguire il suo sogno: lì si è appassionato alla cucina e alla ristorazione e nel giro di 6 anni è arrivato a gestire 12 ristoranti. Alle prime avvisaglie della pandemia ha deciso di tornare in Italia. Romantico e appassionato, Luigi non ha mai avuto storie lunghe ma perde la testa facilmente, e altrettanto facilmente si stufa e tronca i rapporti. Ama molto viaggiare, cerca una ragazza solare ed estroversa con cui vivere una storia intensa e passionale.



Salvatore, 32 anni, imprenditore di Caserta, è un uomo intraprendente e dinamico. Fin da giovanissimo nutre una forte ambizione lavorativa, tanto che a soli 20 anni è riuscito ad aprire una attività in proprio: ora la sua azienda di servizi e forniture conta più di 3mila collaboratori in tutta Italia. Ha un figlio di 9 anni e per lui è un padre presente, in più si ritaglia tempo libero per coltivare le sue passioni, innanzitutto quella per le auto di lusso. Sensibile e creativo, disegna e scrive canzoni. I suoi numerosi successi imprenditoriali hanno avuto come contraltare storie sentimentali spesso deludenti, ma la sua grinta non lo fa desistere dalla ricerca della donna giusta con cui condividere la sua pienissima vita.

Il programma è stato realizzato nel pieno del rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da Sars-COV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.