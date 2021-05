Stasera "Cinque ragazzi per me", tutte le anticipazioni

Teresa, 30 anni, commerciale di Canegate (Milano) è la protagonista della quarta puntata di CINQUE RAGAZZI PER ME (qui tutte le news), la variazione sul tema tra i dating show – prodotto da Fremantle – che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Martedì 18 maggio alle 21.15 su Sky e NOW, sarà lei ad accogliere in casa cinque ragazzi che in amore vogliono fare sul serio: ognuno di loro avrà caratteristiche che lei reputa necessarie per iniziare una storia d’amore. Se trovare l’anima gemella è difficile, perché non provare andandoci a convivere (tutti e 6 insieme)?

Per alcuni giorni condivideranno tutto, dalla colazione alla buonanotte, e di fatto saranno sempre obbligati a essere diretti e spontanei. Teresa riceverà anche il supporto di due amiche che la aiuteranno nei giudizi da dare ai pretendenti, ma sarà solo lei, col passare delle ore, a eliminare chi l’avrà colpita meno. Uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Teresa sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.