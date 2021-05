Martedì 11 maggio alle 21.15 su Sky e NOW , un nuovo appuntamento con CINQUE RAGAZZI PER ME , la variazione sul tema tra i dating show – prodotto da Fremantle – che ribalta i più tradizionali step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Un’altra donna single , la 34enne Carlotta , titolare di un centro estetico di Premana (Lecco), accoglierà in casa cinque ragazzi , tutti in cerca dell’anima gemella: ognuno di loro avrà caratteristiche che lei reputa necessarie per iniziare una storia d’amore. Andranno a convivere tutti e 6 insieme , e per tutti sarà il miglior primo appuntamento della loro vita . Condivideranno ogni momento della giornata per almeno 4 giorni, e vivendo sotto lo stesso tetto tutti dovranno mettere al bando ogni filtro ed essere spontanei. Per aiutarla nelle scelte, Carlotta riceverà i preziosi consigli di sua sorella, ma sarà lei, col passare delle ore, a eliminare chi l’avrà colpita meno. Uno dopo l’altro i ragazzi dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo quello con cui Carlotta sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore .

i protagonisti

approfondimento

"Cinque ragazzi per me" secondo atto: Laura ha scelto Andrea. VIDEO

Carlotta è l’eterna innamorata, sempre fidanzata sin dall’età di 13 anni. La sua relazione più importante è durata 7 anni ed è finita per una incapacità nella gestione della coppia. In seguito, si è fidanzata con un ragazzo più giovane di lei di sette anni, che la tradiva. Nonostante questo, dice di essere sempre alla cerca della sua anima gemella. Se prova interesse per un uomo fa sempre il primo passo, è molto istintiva, ma ha paura di fidarsi troppo delle persone.



I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono:

Francesco, 38 anni, personal trainer di Genova. Ammette di non avere un carattere facile: è solare e socievole ma dice di essere impulsivo, permaloso e orgoglioso, anche se spesso questi lati di sé sono una corazza dietro la quale si nasconde un ragazzo sensibile e dolce. Nel 2014, l’alluvione di Genova ha distrutto il negozio su cui aveva investito tutto, ma non si è perso d’animo, tanto che ha trasformato la sua passione per lo sport in un lavoro e oggi sta per aprire la sua palestra;

Luca, revisore finanziario 34enne, vive tra Roma e Milano. È un ragazzo molto positivo, eccentrico e si trova bene in qualsiasi contesto, da quello formale a quello più sportivo. È altruista, festaiolo, gli piace mettere le persone a proprio agio. Per capire se una donna è giusta per lui, ha una serie di teorie originali e divertenti: andare all’Ikea entro il secondo appuntamento e il bacio mai prima del terzo;

Marco, 32enne bresciano, organizzatore di eventi. Estroverso e intraprendente, tiene molto al suo look. È simpatico e di compagnia, gli piace stare in mezzo alla gente, ma anche perfezionista e maniaco dell’ordine. Padre di una bambina di 9 anni, quando parla di sua figlia gli si illuminano gli occhi. Vorrebbe costruire una famiglia;

Nevio, 35 anni, ingegnere di Milano. All’apparenza rude, è determinato e semplice, dice sempre quello che pensa anche a costo di sembrare troppo diretto. Ha tantissime passioni: sport, moto, cinema, teatro, concerti, musical, ma anche la natura e gli animali. Ha avuto solo una storia importante e quando si innamora dona tutto se stesso, anche se fa fatica a fidarsi completamente del prossimo;

Nicolò, barman e modello 28enne di Reggio Emilia. Padre italiano e madre vietnamita, rimasta incinta giovanissima, è molto legato a lei. A 13 anni si trasferisce a Ponte di Legno dove frequenta l’Accademia della Montagna, studia per diventare guida alpina e si dedica allo snowboard freestyle a livello agonistico. Oltre alla montagna, è appassionato anche di surf (ha vissuto 4 anni alle Canarie), arti marziali e musica. In amore è molto dinamico e romantico, vorrebbe una ragazza che abbia le sue stesse passioni.

Il programma è stato realizzato nel pieno del rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da Sars-COV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

CINQUE RAGAZZI PER ME: domani, martedì 11 maggio, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW.

#5ragazziperme