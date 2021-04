"Cinque ragazzi per me" secondo atto: Laura ha scelto Andrea. VIDEO

In Cinque ragazzi per me, il dating show in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno, trovare l'amore è possibile. Nella seconda puntata ad avere le “carte in regola” per la protagonista, Laura, è Andrea Condividi:

Andrea, Antonio, Maximiliano, Davide e Simone sono i cinque ragazzi che si sono presentati al cospetto di Laura, la protagonista della seconda puntata del docu-dating in onda il martedì in prima serata su Sky Uno. Dopo giorni trascorsi tra lunghe chiacchiere, confidenze, "sfilate di moda", cene, dubbi e sorprese inaspettate, Laura ha visto in Andrea il suo uomo ideale. Scopriamo di più su di lui. Nel video in testa, la protagonista della prima puntata: Isabella.

andrea, CHI È LA SCELTA DI laura approfondimento I corteggiatori di Laura nel secondo atto di "Cinque ragazzi per me" Il giovane e aitante Andrea, 34 anni, musicista di Milano ma di origini napoletane, si presenta come una persona piuttosto fuori dagli schemi, non ama le convenzioni sociali più superficiali e mira alla sostanza delle cose. La sua è una personalità sfaccettata, è schematico ma al contempo libero da preconcetti. Incline all'anticonformismo e intollerante verso tutto ciò che si nasconde dietro il perbenismo delle consuetudini, è sensibile e attento all’ambiente in cui vive. Si definisce un tipo "ecologico". Anche per questo si avvicina alla mentalità vegana, cerca sempre il confronto con l'altro e rispetta le opinioni altrui. In amore può dirsi un tipo razionale, per lui una relazione d’amore è un valore aggiunto alla propria vita, non un modo per "riempire dei vuoti".