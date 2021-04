Addio al principe Filippo, l'omaggio di Sky Uno

Venerdi 9 aprile in prima serata alle 21.15 "Filippo, storia di un Principe"

In questo documentario storico Phillip Schofield ottiene un accesso ravvicinato a Sua Altezza Reale, Il Duca di Edimburgo durante il 60º anniversario dei Duke of Edinburgh Awards. Girato in un anno, Phillip partecipa a galà, ricevimenti speciali ed eventi intimi, incontrando il Duca in palazzi reali di tutta la Gran Bretagna per saperne di più sugli Awards nel loro anno di celebrazione. Nel suo viaggio Phillip incontra grandi celebrità come David Walliams, Dame Judi Dench e Joanna Lumley per aiutare a capire il Duca e come incarna l’Award. Phillip ottiene un accesso privilegiato alla famiglia del Duca, tra cui il figlio minore del Principe Filippo, Edward, Il Conte di Wessex e sua moglie Sophie, La Contessa del Wessex in quanto sono molto coinvolti nei Dofe Awards. Sia il Conte che la Contessa danno a Phillip uno scorcio unico della vita all'interno della famiglia reale e del tempo e del lavoro che il Duca investe ancora nel progetto da lui fondato.