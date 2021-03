Il Made in Italy di Sky Uno

A partire dal 15 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Sky Uno, si celebra il Made in Italy con una programmazione dedicata che vede, tra i primi titoli in arrivo "Chi veste la sposa" e "Chi sceglie la seconda casa".

L'attesa è finita, finalmente ci siamo, a partire da oggi, 15 marzo, in striscia quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Sky Uno, si celebra il Made in Italy con una programmazione dedicata che vede, tra i primi titoli in arrivo, "Chi veste la sposa" e "Chi sceglie la seconda casa" a cui seguiranno, sempre a tema, "La seconda casa non si scorda mai", ma anche tanti altri show che spaziano dal cooking, all’housing e agli abiti da sposa. Qui di seguito un assaggio di quel che vi aspetta per allietare i vostri pomeriggi.

Chi sceglie la seconda casa? Su Sky Uno le case più belle

A susseguirsi programmi in cui gusto, stile e tradizione sono i punti fondamentali della striscia pomeridiana targata Sky Uno.

La seconda casa non si scorda mai

Un architetto e un agente immobiliare si sfidano per aiutare una famiglia a trovare la perfetta seconda casa per le vacanze, una meta e quattro case tra cui decidere.

Chi sceglie la seconda casa?

Una coppia alla ricerca della seconda casa verrà aiutata da un agente immobiliare e da un interior designer per trovare quella più adatta alle loro esigenze. Non solo case vacanze, ma anche posti mozzafiato che mostrano le bellezze del Belpaese. In ogni puntata gli esperti prendono in carico un partner della coppia a cui propongono, nella località scelta dal protagonista, due case differenti cercando di interpretare al meglio i suoi gusti e le sue esigenze.

Indovina cosa sceglie la sposa

L’Atelier di Antonio Riva si apre alle future spose che potranno aggiudicarsi uno dei suoi splendidi abiti. Le spose vinceranno l’abito dei desideri solo se sarà lo stesso scelto anche dai loro accompagnatori. Un gioco fatto di confronti e scontri tra parenti per l’individuazione del migliore abito, dai consigli dello stilista per un look perfetto all’entusiasmo della sposa durante le prove alla delusione di un’eventuale sconfitta.

Il matrimonio più bello

Un viaggio per l’Italia, il racconto delle storie di giovani coppie che hanno coronato il loro sogno di diventare marito e moglie. Una docu che racconta il più puro dei sentimenti, l'amore.

Chi veste la sposa

Mamma contro suocera, pronte a sfidarsi e a rimboccarsi le maniche per trovare l’abito dei sogni della futura sposa. Avranno a disposizione un atelier ricco di vestiti e i preziosi consigli delle wedding stylist. Ad avere l’ultima parola sarà la sposa che dovrà capire chi, tra mamma e suocera ha scelto gli abiti e se tra gli abiti proposti ci sarà quello dei suoi sogni...potrà portarselo a casa.

Last but not least, i celeberrimi programmi di cooking MasterChef Italia (RISCOPRI LO SPECIALE) e Cuochi d’Italia in cui si ripercorre la tradizione italiana attraverso le ricette di ieri e di oggi, la creatività degli chef e il talento dei protagonisti.