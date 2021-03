Chi sceglie la seconda casa? Su Sky Uno le case più belle

Finalmente ci siamo, a partire dal 15 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Sky Uno, si celebra il made in Italy con una programmazione dedicata che vede, tra i tanti titoli in arrivo "Chi sceglie la seconda casa" a cui seguirà, sempre a tema, "La seconda casa non si scorda mai".

"Chi sceglie la seconda casa"

Un architetto e una agente immobiliare, in sfida tra di loro, aiutano le famiglie a cercare la loro seconda casa per le vacanze. Dopo essersi recati nella prima casa e conosciuto la famiglia, i due conduttori accompagnano la stessa nella località prescelta per visitare quattro case, due a conduttore. Appuntamento dal 15 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Sky Uno, con Giulia Garbi e Nicola Saraceno per scoprire i luoghi e le case vacanze perfette.

Aspettando "Chi veste la sposa", in arrivo su Sky Uno dal 15 marzo

