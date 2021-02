Ancora due eliminazioni e nella Masterclass restano solo in 6 a competere per il titolo di vincitore della decima edizione di MasterChef Italia (LO SPECIALE). Negli episodi di ieri, hanno dovuto togliere i rispettivi grembiuli Jia Bi ed Eduard, mentre rimangono in corsa Antonio, Azzurra, Federica, Francesco “Aquila”, Irene e Monir, che ormai intravedono sempre più da vicino la finalissima e la possibilità di presentare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli il proprio menu ideale, nel corso dell’ultima sfida.

il successo di ascolti

In termini di ascolti, l’appuntamento di ieri col cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, su Sky Uno/+1 e on demand, si mantiene sugli ottimi livelli di sette giorni fa con 1.079.610 spettatori medi e il 3,91% di share, un dato in crescita del +26% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.119.562 spettatori medi e il 3,54% di share, con il 69% di permanenza e 1.611.704 contatti (+23% sulla stagione precedente); il secondo, ha totalizzato 1.039.657 spettatori medi e il 4,41% di share, con il 76% di permanenza e 1.367.886 contatti (+30% sulla stagione precedente). Durante la messa in onda, anche questa settimana Sky Uno è stato il canale più visto dagli abbonati Sky.

Ancora una forte crescita per il risultato sui sette giorni: gli episodi della scorsa settimana hanno infatti raggiunto una media serata di 2.103.669 spettatori, sugli stessi livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +23% rispetto alla scorsa stagione.