Dopo il successo di ascolti delle prime due puntate, Italia’s Got Talent torna con il terzo appuntamento delle audizioni ( Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella seconda puntata ), mercoledì 10 febbraio, alle ore 21.30 . Il grande show per tutta la famiglia, prodotto da Fremantle , vanta una giuria d’eccezione composta da Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano . Alla conduzione, Lodovica Comello . Anche questa settimana il palco di Italia’s Got Talent ( VAI ALLO SPECIALE ) sarà teatro di performance spettacolari, molto diverse tra loro, in cui predominano le esibizioni al femminile all’insegna del “ girl power ”.

Italia's Got Talent 2021: la seconda puntata in 13 foto

Una donna brasiliana balla a ritmo di samba per poi mettere a dura prova il suo cuoio capelluto; due fidanzati, lui italiano e lei irlandese, si esibiscono in un duetto canoro molto emozionante, capace di riunirli sul palco dopo due anni di distanza forzata. Lo stravagante omaggio ai Kiss di un eccentrico pattinatore anticipa la performance di un concorrente di Mirano (il paese natale di Federica Pellegrini, in provincia di Venezia), che si cimenta nel sabrage, una particolare tecnica che consiste nell’aprire le bottiglie di champagne a colpi di sciabola.



C’è poi chi si cimenta in una esibizione di cosplay, vestendo prima i panni di Clark Kent e poi di Superman, chi si esibisce in un’insolita performance a più mani al pianoforte, e chi, invece, interpreta Frida Kahlo, descrivendo con un ballo armonioso il rapporto tormentato della pittrice messicana con il compagno Diego Rivera. Successivamente un personal trainer si scatena sul palco con esercizi fisici massacranti per poi diventare giudice della gara di flessioni, dall’esito scontato, tra Federica Pellegrini e Frank Matano. Una donna interpreta un monologo, partendo da un dubbio amletico: “Come sarebbe essere un uomo?”, mentre due giovani francesi mettono in scena un combattimento con effetti laser, che richiama l’immaginario dei videogiochi degli Anni 80.



A stuzzicare la curiosità dei giudici ci sono anche la coreografia di un autodidatta casertano, che si esibisce con due maestri di ballo siciliani, capace di coinvolgere anche Joe Bastianich e Lodovica Comello, e l’esibizione di un performer comico, che sul palco rincorre la luce dell’occhio di bue. L’esperimento di trasmissione del pensiero lascia invece i giudici esterrefatti e senza parole, che invece non mancano quando si tratta di giudicare con favore l’omaggio che quattro Drag Queen di eccezione riservano ad altrettante dive del pop: Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé e Madonna.

Oltre alle Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile, che hanno usufruito del Golden Buzzer di Mara Maionchi, si sono già assicurati un posto in finale anche Christian Stoinev, l’equilibrista capace di evoluzioni spettacolari con il suo chihuahua Percy, e le Bello Sisters, tre sorelle dalle doti atletiche fuori dal comune, che hanno avuto il merito di convincere i giudici nelle prime due puntate.

il pubblico protagonista grazie a un Golden Buzzer

Come lo scorso anno, alla fine della settima puntata, il pubblico diventerà protagonista grazie a un proprio Golden Buzzer. Attraverso una votazione online, da casa, si potrà scegliere e votare il proprio finalista, che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara.



La competizione si concluderà con una finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.

Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Main sponsor di Italia’s Got Talent è Volvo.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Luigi Maresca.