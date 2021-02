Italia's Got Talent 2021: cos'è successo nella seconda puntata

Nella prima serata, andata in onda mercoledì scorso ( SCOPRI QUI COSA E' SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA ), Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer , che garantisce l’accesso in finale, premiando l’esibizione delle Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile. All’atto conclusivo, grazie alla vittoria della prima puntata, si è qualificato anche Christian Stoinev , l’avvenente equilibrista capace di evoluzioni spettacolari, assieme al suo amico speciale a quattro zampe: il chihuahua Percy . Scopriamo insieme i concorrenti della seconda serata di Italia’s Got Talent 2021!

01 – PAVEL

Fa il suo ingresso sulle note di My Sharona dei The Knack, l’equilibrista Pavel, che ha tutte le intenzioni di conquistare i giudici e il pubblico. Il triplo monociclo a inizio esibizione ha anticipato un altro suo numero difficilissimo: il concorrente ha tentato un incredibile salto all’indietro dal trampolino. Dopo un primo tentativo che gli è valso una brutta caduta, Pavel non ha mollato dimostrando a tutti di che pasta è fatto. Per lui sono 4 sì!

02 – MIRIAM LANDI

Ha 19 anni e viene da Napoli. Miriam ha un compito, quello di far esplorare e confrontare detti napoletani con modi di dire inglesi. Una prova superata da tutti i giudici, che hanno trovato molto divertente la lezione di napoletano di Miriam. Per lei sono 4 sì all’unisono!

03 – BELLO SISTERS

Tre sorelle, tre ragazze dalla grande padronanza atletica ed elasticità, si uniscono per “diventarne una sola” lasciando giudici e pubblico senza parole. Loren, Joline e Celine sono sempre state molto unite e, da come raccontano, ognuna ha un “ruolo” ben distinto all’interno del trio. Celine è la più divertente, Joline la più emotiva, e Loren, la più grande delle tre, di fatto è sempre stata un po’ la mamma del gruppo. Sul palco le Bello Sisters portano una performance memorabile, una grande prova di flessibilità, eleganza e talento che lascia tutti a bocca aperta. Dopo qualche sguardo sul Golden Buzzer, i giudici danno 4 sì alla performance.

04 – MTS MEGA CREW

La MTS mega crew è un gruppo di ballerini e ballerine dai 9 ai 28 anni con un mare di energia. Spinti dalla loro “voglia di esserci”, come hanno raccontato sul palco a Federica Pellegrini, sono nati più di tre anni fa creando con il tempo amicizie che sono andate oltre alla sala di danza. Il periodo del lockdown è stato difficilissimo per i giovani: il non potersi incontrare per ballare, la perdita di contatto a cui erano abituati con la danza ha creato un “distanziamento” enorme per il gruppo. L’esibizione portata sul palco dalla MTS inizia proprio con un gesto che, in questo periodo di pandemia da Covid, siamo abituati a fare tutti ogni giorno: indossare la mascherina. Un movimento che da il via a una coreografia dinamica e ricca di giochi tra corpi, visi ed emozioni. In pochi minuti, la loro esibizione riesce a mostrare tutto l’amore e il dolore che si nasconde dietro alla distanza obbligata tra due persone. Emozionanti ed emozionati, i ragazzi della crew sono riusciti a trasmettere ballando tutta la loro passione. 4 sì per l’incredibile gruppo.

05 – SERENA

Nella vita le passioni contano. E Serena, nonostante due protesi recenti e un’età che si colloca tra i 50 e i 100, ha dato prova che i grandi sogni non hanno scadenze. Accompagnata da un giovane ballerino, Serena ha scoperto la passione per la danza a cinquant’anni, e sul palco di IGT ce l'ha mostrata ricordandoci che non è mai troppo tardi per mettere in pratica il proprio talento. 4 sì per lei.

06 – DUO PARADISE

L’unione, il sentimento, passione e sensualità vengono trasmessi da questa coppia di ballerini davvero eccezionali. Mamma e papà nella vita, hanno portato sul palco di IGT una grande esibizione, con tanto di “limone” finale! 4 sì per loro!

07 – TEATRO NECESSARIO GENOVA

A salire sul palco è Giorgio, un detenuto del carcere Marassi di Genova, che legge e interpreta un’intensa lettera. Insieme a Giorgio, si uniscono sul palco altri suoi compagni, anche loro detenuti dello stesso carcere: tante voci, un’unica lettera scritta dal punto di vista di chi li aspetta a casa. Le parole si mischiano ai sentimenti e agli errori, regalandoci una performance davvero toccante. Il progetto di cui i 5 detenuti fanno parte è il Teatro Necessario, un’iniziativa a scopo rieducativo del Carcere Marassi, che ogni anno promuove il reinserimento dei detenuti tramite attività culturali. Colpiti dalla grande interpretazione i giudici non hanno potuto fare a meno di dare 4 sì.

08 – JENNY

Sulle note di Ludovico Einaudi la trapezista Jenny, dopo aver fatto ridere il pubblico con uno sketch insieme a Frank Matano, inizia a fare sul serio. Con un modo diverso, ironico e un po’ volutamente maldestro, Jenny ha messo “piede” al trapezio dimostrando di saperci fare. Per lei, e un po’ anche per il suo aiutante Frank Matano, sono 4 sì.

09 – MUY MOI SHOW

Direttamente da Tenerife, sul palco di IGT arriva Muy Moi, il ballerino snodato che gioca con fuoco, coltelli e molto di più. Sul finale della sua esibizione infatti, il ballerino ha servito al pubblico e ai giudici la giusta dose di adrenalina e paura. Per lui 4 timorosi sì!

10 – NIKOLAS ALBANESE

Il mago Nikolas, con il supporto di Mara Maionchi, riesce a portare a casa il numero delle carte. Tra simpatia e divertimento, convince Mara Maionchi e gli altri giudici del suo talento. Per lui 4 sì!

11- MICHAEL

La passione per la musica di Michael Sagripanti arriva dritta dall’adolescenza. Tra saggi scolastici e prime esperienze alla batteria, il concorrente diventa nel tempo un amante dello Schlager, una musica tradizionale tedesca difficile da ascoltare in Italia. Il giovane dalla chioma rosso fuoco arriva infatti a Italia’s Got Talent per mostrare la sua arte e, perché no, trovare qualche altro appassionato del genere Schlager per mettere su una band. Dopo un inizio frizzantissimo, il numero di Michael si trasforma in un balletto scatenato, con un incredibile assolo finale di batteria. Standing ovation meritata del pubblico e applausi dai giudici, per lui sono arrivati i 4 sì.