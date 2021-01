Su TV8 è partita la nuova edizione del talent dedicato al “Talento”. Ballo, canto, illusionismo, recitazione, non c’è distinzione l’importante è mettersi in gioco…Anche quest’anno Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano siedono dietro al banco dei giudici, mentre in veste di padrona di casa c’è l’immancabile Lodovica Comello

La nuova edizione è da poco iniziata, già tante le emozioni vissute: tra il Golden Buzzer assegnato da Mara Maionchi e le molte esibizioni che hanno dello stupefacente, la stagione è partita alla grande. Lodovica e Frank si dicono entusiasti, ai microfoni di Sky Tg24 , e affermano che non smettono di divertirsi. Frank: “Sono tanti anni che lo facciamo ed è sempre come la prima volta, sono felicissimo”. Lodovica , mamma del piccolo Teo, rivolgendosi all’amico e collega: “Devo dire che quest’anno voi della giuria siete stati veramente incontenibili, mi avete messo in difficoltà. C’è chi si alza e se ne va, giudici che piangono, giudici che ridono, giudici che ballano, sono come un piccolo asilo da tenere a bada, ma per fortuna faccio allenamento a casa per poterli seguire”.

In onda ogni mercoledì alle 21.30 su TV8, Italia’s Got Talent è tornato all'insegna della resilienza, il periodo complicato che tutti stiamo vivendo non ha smorzato l'entusiasmo, anzi…La giuria ha il compito di scovare i talenti migliori, puntata dopo puntata. Attenzione al pulsante rosso, basteranno 3 “sì” della giuria per entrare nella rosa dei candidati alla finale, meglio però meritarsi il Golden Buzzer: il pulsantone dorato a disposizione dei giudici, da poter usare un’unica volta a testa, per spedire il proprio concorrente preferito direttamente alla finale, live. Al termine di ciascuna puntata di audizioni, e sono 7, la giuria decide chi, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Anche quest’anno il pubblico ha la possibilità di assegnare il golden buzzer e anche quest’anno, in finale, gli spettatori saranno “unico insindacabile giudice”. Dal Nord al Sud, più di 3200 gli iscritti: il concorrente più giovane ha 6 anni il più arzillo 84. Studio rinnovato e pubblico presente nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid (tutto sul coronavirus) in vigore lo scorso autunno quando il programma è stato registrato.