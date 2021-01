Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della quinta puntata

Dopo aver assistito all'uscita di scena di due concorrenti, Irish e Sedighe, siamo pronti a scoprire le nuove sfide che i 16 aspiranti chef rimasti in gara dovranno affrontare. L'appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) Condividi:

Nel quinto appuntamento (VAI ALLO SPECIALE) con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – in onda giovedì 14 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – per l’Invention Test arriverà in cucina chef Nino Rossi, una stella Michelin con il suo ristorante Qafiz, a Santa Cristina d'Aspromonte, vicino Reggio Calabria, che porterà tre delle sue creazioni. Al centro della prova ci sarà la cucina calabrese, per troppo tempo relegata a una tradizione casalinga ma in realtà piena di pietanze gustose e uniche. Il vincitore della Mystery Box avrà la possibilità di conoscere i piatti e confrontarsi con lo chef Rossi per apprendere i segreti e le procedure giuste per utilizzare gli ingredienti, prima di assegnare ai suoi avversari il piatto stellato che dovranno replicare. Chi riuscirà a portare davanti ai giudici un piatto degno di chef Nino Rossi vincerà la sfida diventando così capitano della sua brigata nella prova in esterna.

approfondimento MasterChef 10, Irish e Sedighe sono fuori dai giochi. Le interviste Valeggio sul Mincio, un piccolo comune in provincia di Verona, sarà la location in cui i concorrenti si sfideranno questa settimana, per una prova che vedrà protagonista il piatto tipico di questa zona e una leggenda piena d’amore. Gli aspiranti chef, divisi in due brigate, la rossa e la blu, si sfideranno per servire ai commensali, esperti delle pietanze locali, dei piatti il più possibile vicini alla tradizione. La squadra perdente dovrà affrontare il temutissimo Pressure Test. Chi si farà prendere dalla grande tensione della sfida e presenterà un piatto non all’altezza della Masterclass dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.