Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della quarta puntata

Nel quarto appuntamento con il cooking show di Sky in onda giovedì 7 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), la sfida creativa prevederà l’arrivo di due chef under 30, Solaika Marrocco e Stella Shi.

Nel corso della sfida è previsto l’arrivo di due chef under 30 , due giovani promesse della cucina italiana, che porteranno gli ingredienti legati ai loro territori d’origine: Solaika Marrocco del Primo Restaurant di Lecce, 25 anni, e Stella Shi , 27enne punto di riferimento della cucina cinese a Roma. Il vincitore della Mystery Box potrà confrontarsi con loro e sfruttare i loro preziosissimi consigli prima di assegnare i piatti ai suoi avversari, dando così vita a una sfida tesissima. Chi riuscirà a creare un piatto armonico in cui tutti i sapori proposti siano valorizzati malgrado l’estrema difficoltà della prova avrà un grande vantaggio nel primo Skill Test della stagione . Una prova estremamente tecnica con la quale verificare le capacità dei concorrenti e le loro conoscenze base: lo Skill Test sarà suddiviso in tre fasi, ognuna delle quali avrà come mentore un giudice che sceglierà la prova; a ogni step, i migliori avranno la possibilità di salire in balconata, chi invece non soddisferà i giudici dovrà affrontare la prova successiva. Un grado di difficoltà per volta, fino all’ultimo e decisivo round, in cui chi non avrà dimostrato al meglio le sue capacità dovrà togliere il grembiule e abbandonare la cucina di MasterChef Italia.

La sfida per riuscire a vincere il titolo di decimo MasterChef italiano ( VAI ALLO SPECIALE ) continua stasera, giovedì 7 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – e i 18 aspiranti chef rimasti dovranno affrontare prove sempre più complesse. Questa volta la Mystery Box nasconde un cult della tradizione, un piatto molto conosciuto e rinomato in tutto il mondo, gli gnocchi. Ma i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli non vogliono una portata in stile casalingo, si aspettano invece di assaggiare una versione rivisitata e raffinata grazie alla quale sentire i sapori di casa dei concorrenti ma anche la loro grinta e il loro talento nel valorizzarli. Solo i tre piatti migliori verranno valutati dai giudici e il vincitore della sfida che avrà notevoli vantaggi nell’ Invention Test .

Continua, inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 (sempre su Sky Uno), MasterChef Magazine, la rubrica in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Nelle puntate di questa settimana, a partire dall’8 gennaio: uno degli aspiranti chef si cimenterà nuovamente con una delle prove della scorsa serata di MasterChef Italia; lo chef Franco Aliberti, nella rubrica “Cucina Antispreco”, svelerà come creare un piatto riducendo al minimo lo spreco alimentare; per la rubrica “Sapori dal Medio Oriente”, il giudice Bruno Barbieri realizzerà una ricetta ispirata ai suoi viaggi nelle regioni mediorientali; uno dei concorrenti preparerà insieme a Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione, un piatto a partire dalla stessa idea per “Punti di vista”; Chiara Pavan, chef con una stella Michelin, cucinerà con ingredienti del proprio orto per la rubrica “L’orto dello chef”, mentre in “Io in un boccone” uno degli aspiranti chef preparerà alcuni amuse bouche per raccontare la propria idea di cucina; e ancora, lo chef Jeremy Chan, una stella Michelin, nella rubrica “I Feel Food” mostrerà il suo concetto di comfort food e uno dei protagonisti della Masterclass realizzerà il suo piatto della domenica per “La domenica secondo me”; invece un altro aspirante chef creerà la sua versione di uno dei piatti più famosi sui social nella rubrica #instafood; infine, in “Mistery a metà”, i giudici di MasterChef Italia Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dovranno cimentarsi con due delle prove più iconiche: la Mystery Box e la cucina a staffetta.

Un appuntamento sempre più interattivo

L’appuntamento con MasterChef Magazine è sempre più interattivo. Ogni settimana, infatti, tre ricette vengono pubblicate sul canale YouTube di MasterChef Italia, mentre sui social è stata lanciata la rubrica #Instafood. Gli aspiranti chef realizzano ogni settimana un piatto ispirato a uno tra gli hashtag più di tendenza del mondo food, postando poi la foto sui social di MasterChef e invitando il pubblico a fare lo stesso per condividere la propria versione del piatto. Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere – anche quest’anno – plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.



Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef Italia da sempre si impegna anche nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.