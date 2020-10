Mika, il concerto "I ❤ Beirut" in esclusiva su Sky Uno e Now TV

Serata speciale domenica 11 ottobre su Sky. Alle 21.15, in prima visione televisiva e in esclusiva assoluta per l’Italia, ci sarà Mika con il suo concerto "I ❤️ Beirut”, uno vero e proprio show benefico per raccogliere fondi dopo la terribile esplosione dello scorso 4 agosto. Tra gli ospiti del concerto Laura Pausini, Kylie Minogue, Salma Hayek e Rufus Wainwright

Un grande show benefico, ideato, organizzato e prodotto col cuore, per aiutare la sua città natìa ferita e sconvolta: “ I ❤ ️ Beirut ” nasce da un’idea di Mika dopo la catastrofica esplosione che, nel pomeriggio dello scorso 4 agosto, ha ucciso centinaia di persone ferendone migliaia, ma soprattutto è un grande e coinvolgente spettacolo grazie al quale stare accanto alla popolazione libanese. L’evento di beneficenza verrà trasmesso, in prima visione televisiva e in esclusiva assoluta per l’Italia , su Sky e NOW TV domenica 11 ottobre . Una serata che è più di un concerto, con musica e parole che si alternano creando un atto d’amore di un artista globale verso le sue radici e la sua gente. Un invito alla popolazione libanese a riscoprire la resilienza che da sempre la contraddistingue, ma anche un modo per starle accanto e aiutarla in un momento tra i più difficili della sua già complessa storia recente, grazie alla raccolta che prosegue su gofundme.com/ilovebeirut .

Uno show che ha come headquarter proprio l’Italia: all’interno del suggestivo e avvolgente Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) Mika si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da “Grace Kelly” a “Promiseland”, da “Love Today” a “Elle Me Dit” fino a “Any Other World” ed “Happy Ending”. Il cantautore ha coinvolto in questo progetto alcuni suoi amici che partecipano in collegamento da tutto il mondo, a partire da Laura Pausini che, da Roma, all’interno di un Colosseo vuoto e se possibile ancor più imponente, regala ad “I ❤️ Beirut” una performance straordinaria. E ancora, ci sono anche Kylie Minogue , Salma Hayek , Rufus Wainwright , la star messicana Danna Paola , Fanny Ardant , Louane (in collegamento dal Sacre Coeur di Parigi), la poetessa Etel Adnan e l’iconica band libanese Mashrou’ Leila .

Musica e racconto

approfondimento

Tutte le notizie di Sky TG24 sull'esplosione avvenuta a Beirut

La musica alternata ai racconti di Mika sulla sua Beirut e sul suo Libano, ai suoi ricordi e alle testimonianze di chi è stato testimone oculare di un pomeriggio che ha cambiato, forse per sempre, la storia del Libano.

Dopo le immagini delle conseguenze dello scoppio nel porto di Beirut, che ha lasciato senza casa oltre 300mila abitanti, Mika - impegnato in queste settimane come giudice di X Factor 2020 - ha deciso di muoversi in prima persona per mettere in piedi un evento in grado di aiutare concretamente la popolazione così duramente colpita. «Dopo tutti gli anni di guerra civile, crisi finanziaria e sconvolgimenti politici, la notizia dell'esplosione a Beirut è stata tragica – ha spiegato Mika – Il mio cuore si è spezzato pensando alle famiglie che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e i loro cari in questa catastrofe. Voglio fare qualcosa per aiutare in ogni modo possibile».

Lo ha fatto con l’eclettico talento che lo contraddistingue, creando così “I ❤️ Beirut”, uno show – tenutosi lo scorso 19 settembre e trasmesso in tutto il mondo finora solo via web, previo l’acquisto di un biglietto il cui ricavato è stato devoluto per sostenere Croce Rossa Libano e Save the Children Libano – che fino ad oggi ha raccolto oltre un milione di euro. La raccolta su gofundme.com/ilovebeirut è ancora aperta e continua a crescere.