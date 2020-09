Mika e I Love Beirut: un atto d'amore verso la sua terra

Un concerto per andare avanti, la musica per ripartire: questo il messaggio di I Love Beirut l'evento in streaming che Mika, la popstar libanese, ha voluto dedicare alla sua Beirut duramente colpita dall'esplosione dello scorso agosto.

approfondimento

Laura Pausini parteciperà al concerto di Mika per "I Love Beirut"

Il concerto è andato in onda su YouTube e su quattro fusi orari e il passo in più dell'artista è stata una raccolta fondi per sostenere la Croce Rossa Libano e Save the Children Libano, organizzazioni che affrontano ogni giorno le conseguenze dell'emergenza. Tante le star della musica che hanno scelto di accompagnare Mika, tra loro Laura Pausini con una performance dal Colosseo. Quello di Mika un atto d'amore verso la sua terra.