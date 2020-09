Bruno Barbieri 4 Hotel sul Lago di Garda, l'intervista al vincitore

approfondimento

Piaciuta l'esperienza di 4 Hotel?

E' stata molto intrigantee lo sarebbe stata anche se non avessi vinto. Ovviamente sono felice del risultato. Sono un personaggio istrionico, attivo sui social e andare in televisione mi piace.

C'è stato un momento in cui hai sentito profumo di vittoria?

Di non arrivare ultimo lo ho sempre sperato, sapevo che non ero andato malissimo ma lo scarto non era così ampio tra noi in competizione da legittimare certezze e dunque ero un po' in ansia.

Cosa ti fa apprezzare un hotel?

Uno degli aspetti che più noto è la cura perché ti fa capire che dietro c’è la passione di un gestore, di una famiglia. A Dubai, ad esempio, resti colpito per la maestosità ma spesso noti un atteggiamento un po’ più standard, vai in altri luoghi, in altri hotel e senti la passione.

Cosa rende un soggiorno indimenticabile?

Lo è quando accontenti i tuoi piaceri principali. A me piace mangiare bene per cui la qualità del cibo in un albergo è fondamentale, mi ripaga già del 50 per cento. Mi piace molto quando la gestione ti fa sentire unico, ti chiamano per nome. E ti danno suggerimenti sulle esperienze da fare e si ricordano quando torni.

Sei severo allo Splendido Bay?

Avendo diverse attività, oltre all'hotel anche ristoranti e pasticceria, faccio il cliente a casa mia e quando mi ci dedico trovo sempre il pelo nell’uovo. Sono il cliente più temuto dai miei dipendenti e se le eventuali imperfezioni le comunico è perché serve a farli crescere.

La tua esperienza magica?

In un luogo indimenticabile di mare, in Grecia, che mi è molto piaciuto: Boutique Hotel 5 stelle che mi ha fatto stare molto bene.

Il lockdown è stato particolarmente duro?

Chiuso in casa ho inventato il delivery, ho spedito colombe pasquali da Gallipoli a Oslo. Ho sempre lavorato.

So che i tuoi ristoranti hanno un ottimo compagno di viaggio per i piatti che escono dalla cucina...

Lo Champagne. Ne vendiamo circa 15mila bottiglie l’anno, ogni ristorante ha una carta con oltre 100 bottiglie!