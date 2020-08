Bruno Barbieri 4 Hotel, lo speciale sulla nuova stagione è su Sky Uno

Bruno Barbieri apre le porte della sua meravigliosa casa e, tra un preparativo e l’altro, ci racconta della nuova stagione di 4 Hotel in arrivo a settembre su Sky Uno. Tutto è pronto o quasi…Manca infatti solo la valigia e il viaggio può cominciare, saranno otto le destinazioni scelte dallo chef, giudice e conduttore del programma, una più bella dell’altra. Nelle precedenti stagioni Bruno ci ha portato alla scoperta di posti noti e angoli nascosti dell’Italia, dal Trentino innevato alla Val di Fassa e di Fiemm , da Milano , città del design, della moda e del business alla poesia romantica di Firenze , dai borghi millenari delle Langhe e dal suo turismo enogastronomico ci siamo ritrovati all'ombra del Vesuvio , e poi ancora in Romagna , terra del divertimento e dell'ospitalità.

approfondimento

Bruno Barbieri presenta "4 Hotel". Leggi l'intervista

Nel corso della seconda edizione abbiamo avuto il piacere di scoprire la Puglia, una delle mete turistiche più gettonate degli ultimi anni e dal sud abbiamo viaggiato fino all’ex capitale d’Italia, nella magica atmosfera di Torino che da sempre offre una straordinaria varietà di attrazioni. Dal Piemonte alla Liguria, nella costiera di levante, tra i profumi di una terra antica, dal mare in città per visitare le bellezze senza tempo di Roma, ma anche in Valtellina, tra Bormio e Livigno e poi ancora in Umbria tra castelli e casali. Tra le ultime tappe, ricordiamo Catania alle pendici dell'Etna e Verona, la città dell'amore per antonomasia.



Dove ci porterà la nostra guida d’eccezione in questa terza nuova stagione alle porte? Una cosa è certa, i concorrenti in gara dovranno dimostrarsi all’altezza delle aspettative, accoglienza, stile, pulizia, servizi, ospitalità, camere e prezzi dovranno essere al top. L’integerrimo giudice selezionerà il meglio e i suoi standard sono altissimi. Vinca il migliore! In attesa di saperne di più, dal 1° settembre su Sky Uno, non perdere lo Speciale, lunedì 10 agosto alle 20.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Bruno Barbieri promette di “farci impazzire” e non abbiamo dubbi che lo faccia, albergatori siete avvisati!