MTV compie 39 anni: su Sky un documentario sulla sua storia

SNAFU è un bellissimo acronimo comunemente utilizzato in inglese per definire un errore tecnico, un fail del sistema, qualcosa che è andato storto: Situation Normal, All Fucked Up. La storia prestigiosa e ricca di soddisfazioni di MTV, che oggi compie 39 anni, iniziò il 1° agosto 1981 proprio da uno SNAFU: era previsto che i cinque veejay si presentassero uno alla volta per poi lanciare il primo videoclip della storia del canale, Video Killed The Radio Star dei Baggles, ma un errore di registrazione lasciò anonimo l'intervento di Mark Goodman, il primo dei cinque veejay che componevano la formazione originaria della rete, che annunciò con espressione trionfante l'inizio dello storico esperimento di MTV ma senza pronunciare il proprio nome e cognome.

Dopo di lui Alan Hunter: attore mediocre della off-Broadway, aveva recitato nel videoclip Fashion di David Bowie e aveva incontrato il produttore Robert W. Pittman qualche mese prima in un picnic a Central Park. Quindi l'attrice di spot Martha Quinn, poi il deejay JJ Jackson (il più vecchio e il più competente di musica dei cinque), infine l'avvenente Nina Blackwood che aveva già all'attivo un servizio su Playboy. E poi, la musica: con un'inaspettata dose di ironia, il primo videoclip fu appunto Video Killed the Radio Star dell'effimero duo inglese dei Baggles, conosciuti solo per quella hit. Subito dopo la prima artista americana della storia di MTV: il rock tutt'altro che morbido di Pat Benatar con You Better Run. L'idea che oggi compie 39 anni pare avere tanti padri: nel decennio precedente Robert Pittman aveva proposto e testato un programma di 15 minuti di nome “Album Tracks” sulla rete WBNC, mentre il suo capo John Lack – vicepresidente esecutivo di MTV - aveva invece messo la firma su “PopClips” negli stessi anni. Persino in Nuova Zelanda, nel 1976, c'era stata traccia di un certo “Radio with Pictures”, programma che collezionava e metteva in fila un numero sempre maggiore di video musicali, non solo quelli – artistici e già famosissimi – dei Beatles per “A Hard Day's Night” o “Yellow Submarine”, o dei Queen per “Bohemian Rhapsody”.