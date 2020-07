4 Ristoranti Alessandro Borghese, la nuova stagione sta arrivando

Siamo nel post Covid 19 e dunque Chef Borghese sarà da solo sul van, i piatti non verranno condivisi ma ogni commensale avrà un assaggio di quelli altrui con la soddisfazione che si mangerà di più. Saranno sfide molto...rock'n'roll. Prossimamente su Sky Uno

Nuovi episodi per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che è diventata un vero cult della televisione italiana. Nel corso degli anni, il viaggio di Chef Borghese ha valorizzato il territorio e le cucine tradizionali, creando anche un lessico riconoscibile e ormai entrato nella quotidianità, nonché un’abitudine immancabile, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l’agognato “dieci”. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 vari aspetti del ristorante. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica: il migliore ristorante della puntata si aggiudica un contributo economico da investire nella propria attività.