4 Ristoranti in Lunigiana: Ristorante La Corte

Francesca è la titolare e gestisce la sala dell’agriturismo. Nascono come famiglia nel 1749 proprio a Caprognano, un piccolo borgo di soli 25 abitanti, di cui 15-16 sono parenti stretti. Francesca avvia il ristorante nel 2016, spinta dalla passione per la ristorazione che ha sempre coltivato. Nella vita privata si definisce un vulcano ma sul lavoro è molto professionale. Si reputa una persona accogliente, semplice, educata e di buoni principi, capace di mettere a proprio agio tutte le persone.

La location si trova in un piccolo borgo di soli 25 abitanti, Caprognano – Fosdinovo. Lo stabile è una ex stalla e al suo interno si trovano moltissimi oggetti fatti a mano. L’ambiente è accogliente e strutturato su due piani, con tavoli e teche di legno. Ai tavoli non ci sono fiori, ma verdure di stagione, come, ad esempio, il cavolo viola.